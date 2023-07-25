Новый трейлер ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart демонстрирует работу RTX IO ©

Завтра Ratchet & Clank Rift Apart выходит на ПК и включает такие функции NVIDIA RTX, как DLSS 3, RTX IO и Ray Tracing, которые улучшают визуальные эффекты и производительность.

Мало того, что в игре будет поддержка DLSS 3 и трассировки лучей, это также одна из последних игр, в которой используется декомпрессия графического процессора RTX IO, которая должна помочь сократить время загрузки и обеспечить плавный переход между средами при быстрой загрузке всех высококачественных текстур. Спецификации игры также немного выше, если вы хотите насладиться ею со всеми визуальными достоинствами, которые она может предложить, и хорошо, что она поставляется с поддержкой DLSS.

По словам самой NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4090 могут легко достигать 140+ кадров в секунду со всем, включая эффекты трассировки лучей, с максимальным использованием DLSS 3. Владельцы графических процессоров старшей серии NVIDIA GeForce 900 и выше также могут воспользоваться преимуществами технологии NVIDIA Reflex, которая может снизить задержку системы в Ratchet & Clank Rift Apart до 48%. Это звучит потрясающе, так как игра довольно динамичная и требует быстрых рефлексов, чтобы идеально выполнять эти прыжки и уклонения.