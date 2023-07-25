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Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
7.7 131 оценка

Новый трейлер ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart демонстрирует работу RTX IO

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monk70
Новости

Завтра Ratchet & Clank Rift Apart выходит на ПК и включает такие функции NVIDIA RTX, как DLSS 3, RTX IO и Ray Tracing, которые улучшают визуальные эффекты и производительность.

Мало того, что в игре будет поддержка DLSS 3 и трассировки лучей, это также одна из последних игр, в которой используется декомпрессия графического процессора RTX IO, которая должна помочь сократить время загрузки и обеспечить плавный переход между средами при быстрой загрузке всех высококачественных текстур. Спецификации игры также немного выше, если вы хотите насладиться ею со всеми визуальными достоинствами, которые она может предложить, и хорошо, что она поставляется с поддержкой DLSS.

По словам самой NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4090 могут легко достигать 140+ кадров в секунду со всем, включая эффекты трассировки лучей, с максимальным использованием DLSS 3. Владельцы графических процессоров старшей серии NVIDIA GeForce 900 и выше также могут воспользоваться преимуществами технологии NVIDIA Reflex, которая может снизить задержку системы в Ratchet & Clank Rift Apart до 48%. Это звучит потрясающе, так как игра довольно динамичная и требует быстрых рефлексов, чтобы идеально выполнять эти прыжки и уклонения.

7
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Xplitx

Спасибо что подняли цену 600 лир до 1000

-1
FlexGum

Ожидаемо, лира на дне. Можешь еще подождать.

0
Xplitx FlexGum

На дне, час назад цена была прежней

0
FlexGum Xplitx

И че не купил? Мог бы возврат потом сделать если с оптимизацией чет не то.
+ они всем играм ценник подняли в лирах

0
Xplitx FlexGum

Я проверил , на плати по той же цене толкают

0
FlexGum Xplitx

Да не обновили просто цены афкшные продавцы.

0
PobedinskiY095

а в чем прикол детского платформера?!

-4
FlexGum

Поиграй да пойми)

0
hpi

В том шоб такие как ты могли писать зачем.

0
sergeu78

конкурент бандикута. еще есть као кенгуру тоже мог бы быть конкурентом, но менее известный

-5
Alcoza1cer

Новость не читаем, да?

2
sergeu78 Alcoza1cer

а что не так?

0