Новый трейлер ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart демонстрирует работу RTX IO

Завтра Ratchet & Clank Rift Apart выходит на ПК и включает такие функции NVIDIA RTX, как DLSS 3, RTX IO и Ray Tracing, которые улучшают визуальные эффекты и производительность.
Мало того, что в игре будет поддержка DLSS 3 и трассировки лучей, это также одна из последних игр, в которой используется декомпрессия графического процессора RTX IO, которая должна помочь сократить время загрузки и обеспечить плавный переход между средами при быстрой загрузке всех высококачественных текстур. Спецификации игры также немного выше, если вы хотите насладиться ею со всеми визуальными достоинствами, которые она может предложить, и хорошо, что она поставляется с поддержкой DLSS.
По словам самой NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4090 могут легко достигать 140+ кадров в секунду со всем, включая эффекты трассировки лучей, с максимальным использованием DLSS 3. Владельцы графических процессоров старшей серии NVIDIA GeForce 900 и выше также могут воспользоваться преимуществами технологии NVIDIA Reflex, которая может снизить задержку системы в Ratchet & Clank Rift Apart до 48%. Это звучит потрясающе, так как игра довольно динамичная и требует быстрых рефлексов, чтобы идеально выполнять эти прыжки и уклонения.
Спасибо что подняли цену 600 лир до 1000
Ожидаемо, лира на дне. Можешь еще подождать.
На дне, час назад цена была прежней
И че не купил? Мог бы возврат потом сделать если с оптимизацией чет не то.
+ они всем играм ценник подняли в лирах
Я проверил , на плати по той же цене толкают
Да не обновили просто цены афкшные продавцы.
а в чем прикол детского платформера?!
Поиграй да пойми)
В том шоб такие как ты могли писать зачем.
конкурент бандикута. еще есть као кенгуру тоже мог бы быть конкурентом, но менее известный
Новость не читаем, да?
а что не так?