Новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart посвящён особенностям ПК-версии ©

Сообщение, подготовленное Nixxes Software, появилось в блоге PlayStation. Разработчики, ответственные за разработку новой версии Ratchet & Clank: Rift Apart, подтвердили использование современных технологий, благодаря которым команда смогла предоставить новые возможности.

Несколько дней назад мы получили официальные аппаратные требования Ratchet & Clank: Rift Apart, в которых подтверждалось, что игра будет работать на жестких дисках. Сегодня в блоге PlayStation появилось новое сообщение, которое подтверждает интересную информацию — создатели Ratchet & Clank: Rift Apart внедрили DirectStorage 1.2 и предложение, разработанное инженерами Microsoft, позволит обеспечить быструю загрузку.

Nixxes Software также упомянула и другие новости — Ratchet & Clank: Rift Apart получит отполированную графику, и именно версия для ПК должна предложить лучшее качество.

В наших первых новостях мы объявили, что Ratchet & Clank: Rift Apart для ПК будет включать отражения с трассировкой лучей и недавно добавленные тени с трассировкой лучей для естественного наружного освещения. Сегодня мы можем рассказать о добавлении еще одной опции, которая еще больше повысит реалистичность света в игре: Ray-Traced Ambient Occlusion с различными уровнями качества на выбор.

Ratchet & Clank: Rift Apart также использует XeGTAO, реализацию технологии Intel Ground-Truth Ambient Occlusion. Как видите, разработчики использовали новейшие технологии для доработки приключения на персональных компьютерах.