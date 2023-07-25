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Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
7.7 131 оценка

NVIDIA показала яркий геймплейный ролики ПК-версии Ratchet & Clank: Rift Apart с поддержкой DLSS 3

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butcher69
Новости

Бывший эксклюзив PlayStation 5 выйдет на ПК уже завтра, 26 июля, и по этому случаю NVIDIA выпустила яркий геймплейный ролик Ratchet & Clank: Rift Apart для рекламы своей технологии DLSS 3.

За ПК-версию отвечает компания Nixxes Software, так что по идее пользователи могут рассчитывать на хороший порт, но точно мы узнаем об этом завтра. Примечательно то, что ПК-версия Ratchet & Clank Rift Apart станет одной из первых игр, использующих технологию Nvidia RTX IO. Про другие особенности порта вы можете прочитать здесь.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Protocol10

спс за бетатест, петиканропы, завтра сыграю на русской игровой платформе

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romero52

К сожалению это так уже не работает. Порт на ПК может быть мега кривым. Ласт оф ас яркий тому пример.

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OtherAlatar romero52

с чего ты это взял last of us портировала iron galaxy,а ратчета и кланка nixess

0
Pirat13666

DLSS мусорная технология. Если не можете играть в нативном разрешении либо убавляйте настройки, либо покупайте монитор с разрешением пониже. Мыло не выход.

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