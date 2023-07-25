NVIDIA показала яркий геймплейный ролики ПК-версии Ratchet & Clank: Rift Apart с поддержкой DLSS 3

Бывший эксклюзив PlayStation 5 выйдет на ПК уже завтра, 26 июля, и по этому случаю NVIDIA выпустила яркий геймплейный ролик Ratchet & Clank: Rift Apart для рекламы своей технологии DLSS 3.
За ПК-версию отвечает компания Nixxes Software, так что по идее пользователи могут рассчитывать на хороший порт, но точно мы узнаем об этом завтра. Примечательно то, что ПК-версия Ratchet & Clank Rift Apart станет одной из первых игр, использующих технологию Nvidia RTX IO. Про другие особенности порта вы можете прочитать здесь.
спс за бетатест, петиканропы, завтра сыграю на русской игровой платформе
К сожалению это так уже не работает. Порт на ПК может быть мега кривым. Ласт оф ас яркий тому пример.
с чего ты это взял last of us портировала iron galaxy,а ратчета и кланка nixess
DLSS мусорная технология. Если не можете играть в нативном разрешении либо убавляйте настройки, либо покупайте монитор с разрешением пониже. Мыло не выход.