Обновление 1.808.0.0 для Ratchet & Clank: Rift Apart активирует трассировку лучей на картах AMD ©

Nixxes выпустила обновление 1.808.0.0 для версии Ratchet & Clank: Rift Apart для ПК, которое наконец-то активирует трассировку лучей на картах AMD: довольно важная функция, но, к сожалению, отсутствовавшая при запуске игры.

Чтобы использовать трассировку лучей на графических процессорах AMD, вам необходимо установить версию 23.10.23.03 AMD Software: Adrenalin Edition, а также, очевидно, обновить игру до только что выпущенного патча.

Помимо активации трассировки лучей на картах AMD, обновление Ratchet & Clank: Rift Apart 1.808.0.0 также вносит некоторые визуальные улучшения, связанные с отражениями и тенями с трассировкой лучей, исправляет сбой, возникавший с некоторыми процессорами, и строки текста, плохо отображаемые в определенных ситуациях.

Обновление также решает проблему с интерфейсом, возникшую на некоторых картах AMD и процессорах Intel, исправляет ряд визуальных дефектов и неуказанный список мелких ошибок, воздействуя при этом на стабильность и оптимизацию производительности.