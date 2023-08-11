Обновление NVIDIA GeForce 537.09 Hotfix: Исправление проблем производительности в Ratchet & Clank: Rift Apart

10 августа 2023 года NVIDIA выпустила обновление драйвера GeForce Game Ready 537.09 Hotfix для Windows 11 и Windows 10. Этот хотфикс призван устранить проблемы в Ratchet & Clank: Rift Apart, связанные с DirectStorage и определенными настройками игры, которые были обнаружены в версии драйвера 536.99 WHQL.
Стоит отметить, что данные драйверы ещё не прошли полный процесс WHQL-сертификации. NVIDIA рекомендует их в основном для пользователей, которые хотят как можно быстрее решить возникшие проблемы. Однако для обеспечения максимальной стабильности стоит дождаться следующей сертифицированной версии драйвера. Если пользователи обнаружат ошибки, они могут сообщить о них на форуме GeForce.
Драйверы 537.09 Hotfix предназначены для 64-разрядных версий Windows 11 и Windows 10. Не рекомендуется устанавливать их на несовместимые системы, так как это может вызвать проблемы с графикой.
Кто прошел, как игруха, стоит своих денег?(кто не играл или скачал с торрента на 5 минут побегать, на ваше мнение наплевать)
Зачем задавать глупые вопросы к рандомным людям, когда есть Ютуб и стримы при желании без комментариев , по которым можно составить своё собственное мнение?!
Лично мне игра понравилась но сложно сказать стоит ли она 4 тысячи.Если бы игра стоила 2-3 тысячи то это норм цена для такой красивой игры.Если сейчас у тебя есть лишние 4 тысячи то бери,если нет подожди скидку хотя она будет наверно месяца через 2-3 зная Сони.
Мне понравилась, хотя я мультяшные игры не жалую но здесь она как полноценный мульт с сюжетом.Короче не просто бегаешь и что то там выполняешь а сам погружаешься в сюжет.
Мне понравилось, на одном дыхании прошёл, правда версия с торрента, на лицухе не знаю как будет, бесплатно более искренние и доверительные отношения чем за деньги, то что бесплатно простительно за деньги уже может раздражать)
Зачем давать глупые советы, когда даже простое предложение из 7 слов не можешь осилить, понять простой вопрос и начинаешь додумывать какую-то ересь?