Обновление NVIDIA GeForce 537.09 Hotfix: Исправление проблем производительности в Ratchet & Clank: Rift Apart

10 августа 2023 года NVIDIA выпустила обновление драйвера GeForce Game Ready 537.09 Hotfix для Windows 11 и Windows 10. Этот хотфикс призван устранить проблемы в Ratchet & Clank: Rift Apart, связанные с DirectStorage и определенными настройками игры, которые были обнаружены в версии драйвера 536.99 WHQL.

Стоит отметить, что данные драйверы ещё не прошли полный процесс WHQL-сертификации. NVIDIA рекомендует их в основном для пользователей, которые хотят как можно быстрее решить возникшие проблемы. Однако для обеспечения максимальной стабильности стоит дождаться следующей сертифицированной версии драйвера. Если пользователи обнаружат ошибки, они могут сообщить о них на форуме GeForce.

Драйверы 537.09 Hotfix предназначены для 64-разрядных версий Windows 11 и Windows 10. Не рекомендуется устанавливать их на несовместимые системы, так как это может вызвать проблемы с графикой.