Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
7.4 96 оценок

Первые скриншоты и особенности ПК-версии Ratchet and Clank Rift Apart

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butcher69
Новости

Insomniac Games и Sony объявили, что их приключение от третьего лица Ratchet & Clank: Rift Apart, выйдет на ПК через Steam 26 июля 2023 года.

За предзаказ, который пока не доступен вы получите несколько внутриигровых предметов, а за привязку учетной записи Steam с учетной записью для PlayStation Network вы разблокируйте 25 раритан.

Поклонники могут ожидать следующих особенностей:

  • Сверхширокоформатная поддержка разрешений 21:9, 32:9 и 48:9 (поддержка трех мониторов)!
  • Отражения с трассировкой лучей, а также новые тени с трассировкой лучей для экстерьеров.
  • NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS и Temporal Injection от Insomniac Games. Также поддерживаются NVIDIA Reflex и улучшающая качество изображения NVIDIA DLAA.
  • Играйте с контроллером DualSense, чтобы ощутить тактильную обратную связь и динамические эффекты запуска. Или выбирайте мышь и клавиатуру - с широкими возможностями настройки управления.
  • Включена поддержка достижений и облачных сохранений в программах запуска игр на ПК.
ПК Скриншоты
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Комментарии: 38
Ваш комментарий
StrelitziaReg

Интересно как разрабы объяснят загрузки на старых ХДД))))

5
7fps

это другое. ты не понял

2
Batchankoff

Никак, просто мы увидим очередной вой игроков с HDD о том, что разработчики выпустили сырой продукт и их топовая конфигурация 2014 года тянет это с просадками.

1
Палыч Роков Batchankoff

Спокойно играю во все игры на обычном харде для которых нужен ссд и нет абсолютно никаких проблем, так что не неси пургу

0
Batchankoff Палыч Роков

Можно список игр которым был остро необходим SSD? Ну и которые вы запускали из таких).
Я чётко помню только игры где были проблемы лишь с подзагрузкой объектов и текстур на HDD типа у Ларки 2й и игр на UE4. А тут SSD нужен для быстрой смены локации какбэээ, хард с этим будет справляться с дикими затупами.

0
jax baron Batchankoff

про паука мне так же втирали- и вывод прощёл спакойно аж 2 игры на высоких без проблем.

-1
hamshut

Мдаа, не густо) Давайте еще резилы на ПК! Кстати, что им мешало на их конфе хотя бы этот анонс сделать? Вместо этого показали кучу мультиплатформенных игр.

2
KIBERMAX

Nixxes Software, значит оптимизации быть+-, хоть и будут 100% проблемы небольшие на старте.

1
jax baron

Ага у ноутов будет по полной проблема- опять видеокарту не увидят ихние игры, как с ЧП и Майлзом было 5 ФПС так и не решили.

-3
kotasha jax baron

Всяко лучше чем инди студия делающие порт The Last of Us: Part 1 на пк.

3
jax baron kotasha

ну да у паука выкрутиться можно было так- берёщь прожорливою игру заходишь в неё- запускаещь паука даходишь до меню в диспетчере убиваещь ту игру и вуаля 5 фпс превращяетьсяв 40 кадров на высоких.

-1
TheNikolay00

Великолепный пушок Рэтчета теперь и на пк

1
erkins007

Нахер эту фигню, давайте цусиму

1
Sickofitall

Класс, как раз его хотел на пк, выглядит как отличный платформер.

1
Don Obolon

Спасибо сони, экономят мне бабосы. Я чуть было пс5 не купил, ради демон соулс и ретчета

1
1LoneWolf1

Очень жду, как раз в прошлом году на эмуле прошел все части с 1й до Nexus, интересно увидеть продолжение, да еще и с клаво-мышью.

1
YSTAL

есть варик по беспроводу с адаптивными тригерами на дуалсенсе играть?

0
Mr Grand

увы, пока что только через провод фишки работают. По блютуз, если не ошибаюсь, только стандартная вибрация всё ещё. Но я давно не пробовал, мб уже что сделали.

1
Smalko

Вся прелесть, онли провод.

Но насчет тригеров, то вроде чуть в ретёрнал и др играх работали тригеры, но без их особой вибрации.

0
KnDiman

Слив оказался правдой, значит жду ghost of tsushima в октябре)

0
Бенедикт Вольфрамович

Какой слив и почему цушима в октябре?

0
Mr Grand Бенедикт Вольфрамович

Буквально на днях один инсайдер слил инфу о выходе пк портов рэтчета и цусимы и даже указал месяцы. И вот на счёт Рэтчат оказалась полная правда, так что и Цусиму, очевидно, стоит ждать.

1
Абабков Денис Mr Grand

А там разве не демоны были а потом Цусима?

0
atw413

на странице в стиме написано что русский не поддерживается решили не добавлять ?

0
kotasha

Там вообще пока что один язык, добавят но цена совсем завышенная для 2 летней игры.

1
Wraith_Soul

23 500 тенге или на деревянные 4к, ожидал самурая а выходит совсем другое.

0
BaalVII

Теперь можно ждать Призрака Тусимы.

-1
Artery Kaulitz

Жду системки всего этого добра, особенно с включенным RTX... И ещё мне крайне интересно, как богатый народ играет ( ̶к̶а̶к̶ ̶у̶ ̶н̶и̶х̶ ̶т̶я̶н̶е̶т̶) на 48:9?

-1
Палыч Роков

если Сэкбой ставил раком 4090 в 4к с лучами, так тут тем более лучи будут нагибать

1
Nvidia VS Amd

Такую детсадовскую хрень даже устанавливать не хочется))))

0
7fps

почитатели сони, назовите хоть один аргумент в пользу пятой плойки. бесполезная шайтан коробка, имхо. за время существования которой вышло два с половиной эксклюзива и их уже начинают сливать на боярскую платформу. жалкое зрелище

-3
Batchankoff

Коносль стоит 50.000р, игровой ПК подобной производительности - от 90.000р. + оптимизация многих проектов на ПК далека от "адекватной". Экзы от Sony выходят с большим запозданием.
Лично я несколько раз выбирал проходить какую-либо игру на консоли нежели на ПК только потому, что игра там работает лучше. (конфиг в профиле).

0
ugf16349

бладборн выпустите, а не эту хрень.

-4