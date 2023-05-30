Первые скриншоты и особенности ПК-версии Ratchet and Clank Rift Apart

Insomniac Games и Sony объявили, что их приключение от третьего лица Ratchet & Clank: Rift Apart, выйдет на ПК через Steam 26 июля 2023 года.
За предзаказ, который пока не доступен вы получите несколько внутриигровых предметов, а за привязку учетной записи Steam с учетной записью для PlayStation Network вы разблокируйте 25 раритан.
Поклонники могут ожидать следующих особенностей:
- Сверхширокоформатная поддержка разрешений 21:9, 32:9 и 48:9 (поддержка трех мониторов)!
- Отражения с трассировкой лучей, а также новые тени с трассировкой лучей для экстерьеров.
- NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS и Temporal Injection от Insomniac Games. Также поддерживаются NVIDIA Reflex и улучшающая качество изображения NVIDIA DLAA.
- Играйте с контроллером DualSense, чтобы ощутить тактильную обратную связь и динамические эффекты запуска. Или выбирайте мышь и клавиатуру - с широкими возможностями настройки управления.
- Включена поддержка достижений и облачных сохранений в программах запуска игр на ПК.
Интересно как разрабы объяснят загрузки на старых ХДД))))
это другое. ты не понял
Никак, просто мы увидим очередной вой игроков с HDD о том, что разработчики выпустили сырой продукт и их топовая конфигурация 2014 года тянет это с просадками.
Спокойно играю во все игры на обычном харде для которых нужен ссд и нет абсолютно никаких проблем, так что не неси пургу
Можно список игр которым был остро необходим SSD? Ну и которые вы запускали из таких).
Я чётко помню только игры где были проблемы лишь с подзагрузкой объектов и текстур на HDD типа у Ларки 2й и игр на UE4. А тут SSD нужен для быстрой смены локации какбэээ, хард с этим будет справляться с дикими затупами.
про паука мне так же втирали- и вывод прощёл спакойно аж 2 игры на высоких без проблем.
Мдаа, не густо) Давайте еще резилы на ПК! Кстати, что им мешало на их конфе хотя бы этот анонс сделать? Вместо этого показали кучу мультиплатформенных игр.
Nixxes Software, значит оптимизации быть+-, хоть и будут 100% проблемы небольшие на старте.
Ага у ноутов будет по полной проблема- опять видеокарту не увидят ихние игры, как с ЧП и Майлзом было 5 ФПС так и не решили.
Всяко лучше чем инди студия делающие порт The Last of Us: Part 1 на пк.
ну да у паука выкрутиться можно было так- берёщь прожорливою игру заходишь в неё- запускаещь паука даходишь до меню в диспетчере убиваещь ту игру и вуаля 5 фпс превращяетьсяв 40 кадров на высоких.
Великолепный пушок Рэтчета теперь и на пк
Нахер эту фигню, давайте цусиму
Класс, как раз его хотел на пк, выглядит как отличный платформер.
Спасибо сони, экономят мне бабосы. Я чуть было пс5 не купил, ради демон соулс и ретчета
Очень жду, как раз в прошлом году на эмуле прошел все части с 1й до Nexus, интересно увидеть продолжение, да еще и с клаво-мышью.
есть варик по беспроводу с адаптивными тригерами на дуалсенсе играть?
увы, пока что только через провод фишки работают. По блютуз, если не ошибаюсь, только стандартная вибрация всё ещё. Но я давно не пробовал, мб уже что сделали.
Вся прелесть, онли провод.
Но насчет тригеров, то вроде чуть в ретёрнал и др играх работали тригеры, но без их особой вибрации.
Слив оказался правдой, значит жду ghost of tsushima в октябре)
Какой слив и почему цушима в октябре?
Буквально на днях один инсайдер слил инфу о выходе пк портов рэтчета и цусимы и даже указал месяцы. И вот на счёт Рэтчат оказалась полная правда, так что и Цусиму, очевидно, стоит ждать.
А там разве не демоны были а потом Цусима?
на странице в стиме написано что русский не поддерживается решили не добавлять ?
Там вообще пока что один язык, добавят но цена совсем завышенная для 2 летней игры.
23 500 тенге или на деревянные 4к, ожидал самурая а выходит совсем другое.
Теперь можно ждать Призрака Тусимы.
Жду системки всего этого добра, особенно с включенным RTX... И ещё мне крайне интересно, как богатый народ играет ( ̶к̶а̶к̶ ̶у̶ ̶н̶и̶х̶ ̶т̶я̶н̶е̶т̶) на 48:9?
если Сэкбой ставил раком 4090 в 4к с лучами, так тут тем более лучи будут нагибать
Такую детсадовскую хрень даже устанавливать не хочется))))
почитатели сони, назовите хоть один аргумент в пользу пятой плойки. бесполезная шайтан коробка, имхо. за время существования которой вышло два с половиной эксклюзива и их уже начинают сливать на боярскую платформу. жалкое зрелище
Коносль стоит 50.000р, игровой ПК подобной производительности - от 90.000р. + оптимизация многих проектов на ПК далека от "адекватной". Экзы от Sony выходят с большим запозданием.
Лично я несколько раз выбирал проходить какую-либо игру на консоли нежели на ПК только потому, что игра там работает лучше. (конфиг в профиле).
бладборн выпустите, а не эту хрень.