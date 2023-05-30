Первые скриншоты и особенности ПК-версии Ratchet and Clank Rift Apart ©

Insomniac Games и Sony объявили, что их приключение от третьего лица Ratchet & Clank: Rift Apart, выйдет на ПК через Steam 26 июля 2023 года.

За предзаказ, который пока не доступен вы получите несколько внутриигровых предметов, а за привязку учетной записи Steam с учетной записью для PlayStation Network вы разблокируйте 25 раритан.

Поклонники могут ожидать следующих особенностей: