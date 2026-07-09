ПК-версия Ratchet & Clank: Rift Apart получила обновление с поддержкой AMD FSR 3.1.4 и улучшениями для DualSense Edge

Издатель PlayStation Publishing выпустил техническое обновление для ПК-версии приключенческого экшена Ratchet & Clank: Rift Apart. Патч под номером 3.630.1.0 улучшает поддержку контроллеров и обновляет технологии масштабирования изображения.

Одним из главных изменений стало обновление технологии масштабирования AMD FSR до версии 3.1.4. Разработчики добавили совместимость с генерацией кадров на базе машинного обучения, известной под кодовым названием Redstone. Данная функция доступна на поддерживаемом оборудовании, для использования которого потребуется графический процессор серии AMD Radeon RX 9000 и драйвер версии 25.12.1 или новее.

При активации технологии AMD FSR 4 в настройках драйвера видеокарты игра теперь также корректно отображает эту версию в главном меню и в лаунчере запуска. Это нововведение требует наличия видеокарты линейки AMD Radeon RX 9000 и соответствующего программного обеспечения.

Обновление исправило техническую ошибку, связанную с работой другой технологии масштабирования. Ранее игроки могли столкнуться с проблемой, когда генерация кадров NVIDIA DLSS становилась недоступной для выбора в меню после переключения на генерацию кадров FSR или после полного отключения генерации кадров. Теперь эта ошибка полностью устранена.

Помимо графических улучшений, патч содержит исправления для периферийных устройств. Разработчики улучшили поддержку беспроводного контроллера DualSense Edge, сделав его использование на персональных компьютерах более стабильным. Подобные обновления с улучшением поддержки современных технологий масштабирования ранее также получили другие порты игр от PlayStation, включая Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man 2 и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.