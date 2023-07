ПК-версия Ratchet & Clank: Rift Apart практические не работает на жестком диске PS4 ©

Ratchet & Clank: Rift Apart по заявлению Insomniac Games можно запустить на HDD, но на исключительно приятный геймплей в такой ситуации рассчитывать не приходится. Проблемой для жёстких дисков являются порталы между измерениями, во время которых игра буквально останавливается.

Ratchet & Clank: Rift Apart дебютировал на ПК, и Digital Foundry опубликовала свои первые впечатления. Журналисты подтверждают, что игра работает и выглядит лучше, чем небезызвестная The Last of Us Part I или Star Wars Jedi: Survivor, но запускать игру на старом HDD, наверное, не стоит.

Рич Лидбеттер из британской редакции провел эксперимент и запустил игру на HDD от PlayStation 4 — в крайнем случае, при перемещении между измерениями игра буквально останавливается, количество кадров в секунду падает до 1 кадра в секунду, и только через некоторое время игроки могут продолжить игру.

Наш первый взгляд на Ratchet на ПК! Есть недочеты, но в целом все в порядке! Определенно лучше, чем TLOUP1 и Jedi Survivor на старте. Самое забавное, что Рич пытался запустить игру с настоящего жесткого диска PS4 на оборудовании чуть выше минимальных характеристик!

В обычных ситуациях, то есть во время свободного исследования или во время боя, Ratchet & Clank: Rift Apart работает правильно даже на старом оборудовании. Это не очередной плохо работающий порт, который виснет буквально везде.

Однако, если вы хотите наслаждаться плавным геймплеем без лишних проблем, стоит установить Ratchet & Clank: Rift Apart на SSD.