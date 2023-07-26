ПК-версия Ratchet & Clank: Rift Apart практические не работает на жестком диске PS4

Ratchet & Clank: Rift Apart по заявлению Insomniac Games можно запустить на HDD, но на исключительно приятный геймплей в такой ситуации рассчитывать не приходится. Проблемой для жёстких дисков являются порталы между измерениями, во время которых игра буквально останавливается.
Ratchet & Clank: Rift Apart дебютировал на ПК, и Digital Foundry опубликовала свои первые впечатления. Журналисты подтверждают, что игра работает и выглядит лучше, чем небезызвестная The Last of Us Part I или Star Wars Jedi: Survivor, но запускать игру на старом HDD, наверное, не стоит.
Рич Лидбеттер из британской редакции провел эксперимент и запустил игру на HDD от PlayStation 4 — в крайнем случае, при перемещении между измерениями игра буквально останавливается, количество кадров в секунду падает до 1 кадра в секунду, и только через некоторое время игроки могут продолжить игру.
Наш первый взгляд на Ratchet на ПК! Есть недочеты, но в целом все в порядке! Определенно лучше, чем TLOUP1 и Jedi Survivor на старте. Самое забавное, что Рич пытался запустить игру с настоящего жесткого диска PS4 на оборудовании чуть выше минимальных характеристик!
В обычных ситуациях, то есть во время свободного исследования или во время боя, Ratchet & Clank: Rift Apart работает правильно даже на старом оборудовании. Это не очередной плохо работающий порт, который виснет буквально везде.
Однако, если вы хотите наслаждаться плавным геймплеем без лишних проблем, стоит установить Ratchet & Clank: Rift Apart на SSD.
Ну я рад, что в этот раз игра вышла, хотя бы с нормальной оптимизацией, надеюсь этот тренд еще повторится.
если будут делать Nixxes
ага на ноутах опять обосрались
Та самая «прекрасная» работа на hdd которую мы все знаем.
Чего-чего?
Прочитай репост может?
Да что непонятного? Взяли hdd от PS4, поставили на PC и проверили игру)
Они взяли для тестов изначально убогий HDD PS4 формата 2.5 дюйма, который даже на момент выхода был куском гoвна! Надо было брать современный HDD c хорошими скоростями и большим кэшем! Типа WD Red Pro или Toshiba MG09 с кэшем в 512 мб.
У меня слегонца подтупливает в порталах на 970 evo plus. На полных ультрачах в нативном 4к. Любой hdd это априори кал.
А можно взять нормальный ссд и не мараться об "современные" хдд
Этому ЖД в тестах 10 лет и он изначально убогий был, в самом видео об этом упоминалось.
Я про это и говорю балбес! Какой смысл было в тесте старого hdd ps4 которым на пк не кто не пользуется почти, кроме таких как ты!)
нахрена вообще в 2023 использовать хдд?? ненормальные чтоли?
малая цена, большой объем, возможность восстановление данных, как и использование его в качестве файлопомойки, ну и плюсом ко всему, что не всем играм SSD дает прирост. людям, у которых от силы 10 фоток на телефоне не понять.
Нахрена, нахрена, RAID 0 сделал из 2 WD Blue 1Тб, например, скорость 260-320 мб/с, чё им зря пропадать что-ли.
Щас на авито можно взять 980про на терабайт за 5к. На 2 тб за 12. Но многие с завидным упорством юзают hdd. Прирост в качестве работы заметен в любой игре.
никсы опять в ноуты не могут - опять 5 фпс - опять делать махенации.
Подтверждаю, на ноуте с 3080 в 1080 натив еле еле 30-40 кадров на очень высоких без rtx
во во.