ПК-версию Ratchet & Clank: Rift Apart "взломали" через 5 минут после релиза

ПК-версия Ratchet & Clank: Rift Apart появилась в "народных магазинах" спустя 5 минут после релиза. Как и другие игры PlayStation на ПК, Ratchet & Clank: Rift Apart вышла без защиты, но это в первый раз когда бывший эксклюзив PlayStation 5 "взламывается так быстро - для примера, The Last of Us: Part 1 появилась только через полчаса.

Эту игру с нетерпением ждали многие геймеры. Ratchet & Clank - одна из самых известных серий 3D-платформеров, но до сих пор ни одна из ее частей не выходила на ПК. Таким образом, выход PC-версии Rift Apart ознаменует дебют серии на ПК.

Есть на что надеяться, ведь релиз на PS5 был принят очень тепло. По данным OpenCritic, средний рейтинг игры составляет 89%. Нашему редактору игра также понравилась, он поставил ей оценку 8,5/10.

Выход игры на PlayStation 5 стал важным событием, поскольку она была одним из немногих эксклюзивов для этой консоли. На тот момент игра была лучшим примером того, на что способна мощь PS5. Будет интересно посмотреть как игра будет работать на ПК

За порт отвечает студия Nixxes, одна из лучших команд, специализирующихся на переносе игр с консолей на ПК, так что есть все шансы, что игра не повторит судьбу неудачного переноса The Last of Us: Part I. Ранее Nixxes сделала хороший Marvel's Spider-Man, и мы скрестим пальцы, чтобы разработчики проявили себя и в этот раз.