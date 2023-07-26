ПК-версию Ratchet & Clank: Rift Apart "взломали" через 5 минут после релиза

ПК-версия Ratchet & Clank: Rift Apart появилась в "народных магазинах" спустя 5 минут после релиза. Как и другие игры PlayStation на ПК, Ratchet & Clank: Rift Apart вышла без защиты, но это в первый раз когда бывший эксклюзив PlayStation 5 "взламывается так быстро - для примера, The Last of Us: Part 1 появилась только через полчаса.
Эту игру с нетерпением ждали многие геймеры. Ratchet & Clank - одна из самых известных серий 3D-платформеров, но до сих пор ни одна из ее частей не выходила на ПК. Таким образом, выход PC-версии Rift Apart ознаменует дебют серии на ПК.
Есть на что надеяться, ведь релиз на PS5 был принят очень тепло. По данным OpenCritic, средний рейтинг игры составляет 89%. Нашему редактору игра также понравилась, он поставил ей оценку 8,5/10.
Выход игры на PlayStation 5 стал важным событием, поскольку она была одним из немногих эксклюзивов для этой консоли. На тот момент игра была лучшим примером того, на что способна мощь PS5. Будет интересно посмотреть как игра будет работать на ПК
За порт отвечает студия Nixxes, одна из лучших команд, специализирующихся на переносе игр с консолей на ПК, так что есть все шансы, что игра не повторит судьбу неудачного переноса The Last of Us: Part I. Ранее Nixxes сделала хороший Marvel's Spider-Man, и мы скрестим пальцы, чтобы разработчики проявили себя и в этот раз.
Прям достижения, у игры защиты почти нет.
Новость "появилась" через 1 минуту после взлома ,хм...
можешь ссылку дать на торрент
Ты, адресом ошибся !
Хорошо ,вот сылка - "Дай уехал в Китай !"
1.Goldberg steam emu
2.Steamless
3.???
Profit!
Получается, у взлома PC версии игр Sony все стабильно. Нужна новость, когда защиту взламывают чуть дольше 5 минут.
канон
на русторке есть
upd: на рутрекере тоже уже есть
В горячих новинках смотри. Всё там есть:
Кто нибудь в курсе ачивки в стиме на русском языке?
А что не судьба зайти проверить?
Я в африки живу.
И
У меня на зулусском.
Да на русском!
Ну что ж можно и пощупать .
Радуйтесь, грязные фуриёбы)
Найс комменты чистятся)
Хоть Sony в этом смысле адекватные, не ставят эту дерьмозащиту. Они понимают у кого есть желания и деньги, те купят а у кого есть желания но нет денег, то те не купят. Вот это и значит быть уверенным в своём товаре. Да и просто у Sony денег дохрена, эти игры уже давно себя окупили когда были Эксклюзивами. Игра отличная, так что всем приятного прохождения! Всем Здоровья!
Может с Денуво сторговаться не смогли, а ты там себе влажные фантазии рисуешь.
Уже есть ролики как ее на HDD запускают?)))))
Без первой части смысл