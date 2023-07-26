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Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
7.8 137 оценок

ПК-версию Ratchet & Clank: Rift Apart "взломали" через 5 минут после релиза

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butcher69
Новости

ПК-версия Ratchet & Clank: Rift Apart появилась в "народных магазинах" спустя 5 минут после релиза. Как и другие игры PlayStation на ПК, Ratchet & Clank: Rift Apart вышла без защиты, но это в первый раз когда бывший эксклюзив PlayStation 5 "взламывается так быстро - для примера, The Last of Us: Part 1 появилась только через полчаса.

Эту игру с нетерпением ждали многие геймеры. Ratchet & Clank - одна из самых известных серий 3D-платформеров, но до сих пор ни одна из ее частей не выходила на ПК. Таким образом, выход PC-версии Rift Apart ознаменует дебют серии на ПК.

Есть на что надеяться, ведь релиз на PS5 был принят очень тепло. По данным OpenCritic, средний рейтинг игры составляет 89%. Нашему редактору игра также понравилась, он поставил ей оценку 8,5/10.

Выход игры на PlayStation 5 стал важным событием, поскольку она была одним из немногих эксклюзивов для этой консоли. На тот момент игра была лучшим примером того, на что способна мощь PS5. Будет интересно посмотреть как игра будет работать на ПК

За порт отвечает студия Nixxes, одна из лучших команд, специализирующихся на переносе игр с консолей на ПК, так что есть все шансы, что игра не повторит судьбу неудачного переноса The Last of Us: Part I. Ранее Nixxes сделала хороший Marvel's Spider-Man, и мы скрестим пальцы, чтобы разработчики проявили себя и в этот раз.

9
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
kotasha

Прям достижения, у игры защиты почти нет.

8
FearSAw

Новость "появилась" через 1 минуту после взлома ,хм...

3
melon_192q2

можешь ссылку дать на торрент

-2
FearSAw melon_192q2

Ты, адресом ошибся !

1
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FearSAw Папка Дженнаты Ортеги

Хорошо ,вот сылка - "Дай уехал в Китай !"

1
Комментарий удален
ugf16349

1.Goldberg steam emu
2.Steamless
3.???
Profit!

1
Shеpard
1
Rimasted

Получается, у взлома PC версии игр Sony все стабильно. Нужна новость, когда защиту взламывают чуть дольше 5 минут.

1
zse_70

канон

0
Комментарий удален
Shеpard

на русторке есть

upd: на рутрекере тоже уже есть

0
Комментарий удален
Shеpard Папка Дженнаты Ортеги

В горячих новинках смотри. Всё там есть:

0
Папка Дженнаты Ортеги

Кто нибудь в курсе ачивки в стиме на русском языке?

0
Punisher1

А что не судьба зайти проверить?

0
Папка Дженнаты Ортеги Punisher1

Я в африки живу.

0
Punisher1 Папка Дженнаты Ортеги

И

0
Папка Дженнаты Ортеги Punisher1

У меня на зулусском.

0
KApRaL_DV

Да на русском!

1
Mad_cloud

Ну что ж можно и пощупать .

0
El_Trolo

Радуйтесь, грязные фуриёбы)

0
DeadRemix

Найс комменты чистятся)

0
AndruhaGruz

Хоть Sony в этом смысле адекватные, не ставят эту дерьмозащиту. Они понимают у кого есть желания и деньги, те купят а у кого есть желания но нет денег, то те не купят. Вот это и значит быть уверенным в своём товаре. Да и просто у Sony денег дохрена, эти игры уже давно себя окупили когда были Эксклюзивами. Игра отличная, так что всем приятного прохождения! Всем Здоровья!

0
РикоЧико

Может с Денуво сторговаться не смогли, а ты там себе влажные фантазии рисуешь.

0
РикоЧико

Уже есть ролики как ее на HDD запускают?)))))

0
Madiark

Без первой части смысл

-1