Приключенческий экшен-платформер Ratchet & Clank: Rift Apart прошел верификацию для Steam Deck ©

Изначально Sony и Insomniac утверждали, что PS5-эксклюзив Ratchet & Clank: Rift Apart будет невозможен без быстродействующего твердотельного накопителя консоли. Но теперь игра не только выйдет на ПК с традиционными жесткими дисками — она также будет доступна на Steam Deck. Insomniac сообщила об этом в твиттере.

Несмотря на то, что это замечательная новость и ее следует отметить, стоит помнить, что наличие сертификата не означает, что игра будет работать хорошо. Есть бесчисленное множество игр, которые требуют серьезной настройки для запуска, а некоторые просто ужасны вне зависимости от конфигурации. Многие воспринимают значок Verified как знак, означающий, что игра, по крайней мере, загрузится на Steam Deck без каких-либо проблем.

За ПК-версию отвечает компания Nixxes Software, так что по идее пользователи могут рассчитывать на хороший порт. Примечательно то, что ПК-версия Ratchet & Clank Rift Apart станет одной из первых игр, использующих технологию Nvidia RTX IO. Про другие особенности порта вы можете прочитать здесь. А Nvidia показала яркий геймплейный ролики с поддержкой DLSS 3

Бывший эксклюзив PlayStation 5 выйдет на ПК уже сегодня, 26 июля,