PSSR против DLSS против FSR 3.1: Digital Foundry сравнили три технологии масштабирования

PS5 Pro выйдет в конце этого года, и в дополнение к более мощному оборудованию консоль также будет оснащена технологией PSSR, собственной системой масштабирования PlayStation. Но как эта технология соотносится с DLSS от NVIDIA и FSR 3.1 от AMD?

Канал Digital Foundry недавно провел сравнение, используя игру Ratchet and Clank: Rift Apart в качестве основы. Хотя производительность, безусловно, будет различаться от игры к игре, это позволяет нам получить представление о положительных сторонах каждой технологии.

Одним из первых моментов, которые следует отметить, является то, что PSSR похожа на DLSS, когда дело касается сглаживания, не имея той же проблемы, что и FSR 3.1, которая представляет больше дефектов изображения при движении.

Судя по сегодняшнему тестированию, существуют области, в которых PSSR намного превосходит FSR 3.1, технологию, которую она, скорее всего, заменит, и на первый взгляд она явно предпочтительнее. Если предположить, что эти различия применимы и к другим играм, владельцы PS5 Pro смогут оценить значительно улучшенное качество масштабирования.

Несмотря на то, что PSSR предлагает более качественное изображение в движении, чем FSR, она по-прежнему не может достичь того же уровня качества сглаживания, что и DLSS. Кроме того, PSSR дает менее детальное изображение, чем DLSS.

PS5 Pro поступит в продажу 7 ноября.