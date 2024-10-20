PSSR против DLSS против FSR 3.1: Digital Foundry сравнили три технологии масштабирования

PS5 Pro выйдет в конце этого года, и в дополнение к более мощному оборудованию консоль также будет оснащена технологией PSSR, собственной системой масштабирования PlayStation. Но как эта технология соотносится с DLSS от NVIDIA и FSR 3.1 от AMD?
Канал Digital Foundry недавно провел сравнение, используя игру Ratchet and Clank: Rift Apart в качестве основы. Хотя производительность, безусловно, будет различаться от игры к игре, это позволяет нам получить представление о положительных сторонах каждой технологии.
Одним из первых моментов, которые следует отметить, является то, что PSSR похожа на DLSS, когда дело касается сглаживания, не имея той же проблемы, что и FSR 3.1, которая представляет больше дефектов изображения при движении.
Судя по сегодняшнему тестированию, существуют области, в которых PSSR намного превосходит FSR 3.1, технологию, которую она, скорее всего, заменит, и на первый взгляд она явно предпочтительнее. Если предположить, что эти различия применимы и к другим играм, владельцы PS5 Pro смогут оценить значительно улучшенное качество масштабирования.
Несмотря на то, что PSSR предлагает более качественное изображение в движении, чем FSR, она по-прежнему не может достичь того же уровня качества сглаживания, что и DLSS. Кроме того, PSSR дает менее детальное изображение, чем DLSS.
PS5 Pro поступит в продажу 7 ноября.
Все дружно "хватаемся" за супер-дупер технологию ПиСиСяР 😏
Думают что обсуждают вау технологии а на самом деле обсуждают протезы и костыли для видеокарт которых вообще не должно существовать
Ну ты же сидишь на ведре, тебе то откуда знать что должно существовать, а что нет, если ты этого никогда не видел хотя бы в 2к разрешении, ну кто виноват, что мамка не покупает тебе норм видеокарту и ты должен оправдывать свою 1050ti любым бредом.
Любой современной видеокарты должно вполне хватать без всяких танцев с бубном для любой игры чтобы она летала на ультрах.Потому что видеокарты и процессоры каждые 2 года становятся реально мощнее а графика игр уже кучу лет топчется на одном месте.Всё это просто манипуляция через эти так называемые нужные технологии делают вид что это якобы произошла какая то эволюция чтобы таких как ты заставлять постоянно покупать новую видеокарту.Новая версия DLSS или и FSR надо брать новую карту и так постоянно.Вот это реально бред.
Самое забавное, что теперь реально богатые сорибои получат адекватный апскейлер, а амдушники и фатщики будут жрать мусорный фср, продолжая орать, что это одно и тоже и разницы нет )
Больше всех в данной ситуации унижена амд
Как и ожидалось PSSR унизил длсс буквально с первой же итерации 🤷. Осталось довести до ума стабильность изображения и можно хоронить длсс окончательно💀.
И самое смешное что сони унизила нвидию при помощи амуде железа, а сама амуде тупо рофлит и делает вбросы про фср4.
"сглаживание" это не все чем занимается апскейлер 🤷. Ну этого автор текста (который конечно же сидит на зеленой карте) не знает, и наверное потому не включил в текст ту часть видео где говорят о тех вещах в которых псср лучше длсс.
Хотя впринципе это никакого значения уже не имеет, если технология в предрелизном виде давит на шею монополисту рынка то скорее всего к моменту выхода пс6 длсс будет пуком в лужу на фоне софта сони.
Клоун опять живет в своей реальности пукая в лужу ахахаха, причем в статье прямым текстом говориться, что DLSS лучшее масштабирование, а Амуде как бежала где то далеко позади, так и будет бежать как обычно, в 8000 серии вообще полный слив и падение доли рынка еще больше. К моменту выхода PS6 у Nvidia уже будут технологии, при помощи которых полностью сцены можно будет генерировать через ИИ, в то время Амуде всё еще будет пытаться догнать DLSS со своими высерами.
Как же тяжела жизнь сонибоя. Сходи купи игрушку за 10к.
Ну они хотя бы подошли к уровню интеловского xess. Dlss по-прежнему не идеален (как минимум с тем, когда дело касается трассировки лучей+апскейлера+генерации кадров), но то, что амд делают в этом плане сподвижки все же хорошо. Нвидия свой не идеальный, но сносный апскейлер ещё предстоит также совершенствовать