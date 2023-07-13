Раскрыты системные требования Ratchet & Clank: Rift Apart к ПК для 1080p, 1440p, 4K и трассировки лучей

Nixxes Software обнародовала официальные системные требования ПК для Ratchet & Clank: Rift Apart. Эти характеристики ПК охватывают все распространенные разрешения (1080p, 1440p и 4K), а также целевую частоту кадров и графические настройки.
Для игр в разрешении 1440p/высоких настройках со скоростью 60 кадров в секунду Nixxes рекомендует NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800. Разработчики также рекомендуют использовать SSD, и для этого пресета игре потребуется 16 ГБ общей оперативной памяти.
Для игр с разрешением 4K/Высокими настройками/Очень высокой трассировкой лучей со скоростью 60 кадров в секунду Nixxes предлагает использовать NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900XTX. Обратите внимание, что для настроек RT Nixxes предлагает использовать DLSS 2 или FSR 2.0.
Ratchet & Clank: Rift Apart будет поддерживать NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2.0 и Intel XeSS при запуске. Кроме того, игра будет поддерживать трассировку лучей для улучшения отражений и внешних теней.
Sony выпустит эту игру на ПК 26 июля.
С кем то спорил что эта игра будет работать на HDD, но мне писали обратное не будет там супер быстро перемещение (в уже загруженных локациях))))). И Что же мы видим? Ох уж эти сонибои)
Инфа 146% - зион или тигра
да всё работает на hdd и пауки и все игры сони у меня шли на hdd спакойно
Погодите ликовать и радоваться, выйдет игра там и увидим как она работает на HDD и на компах в целом.
Плюс в игре будет использоваться DirectStorage без которой как я понимаю было сложно реализовать эти самые "переходы".
ну все игры сони кроме tlou 1 делали для пс4, так что глупо как-то обратное ожидать. а вот дед спейс ремейк у меня на хдд враги по 10 секунд не прогружались(но урон наносили) и текстуры быль мыльные, пришлось на ссд переносить, тлоу я уже сразу на ссд проходил
ага у тебя не хдд не прогружал а дюнева- так как она насидает на это хдд.
в топ.
А в 1080p, у "Ultimate Ray Tracing" какие требования? Например, мне не нужны ваши 4к, я хочу поиграть с включенным RTX в Full HD. Предполагаю, что где-то 3080
Та зайдёт норм, игруха!
Толку от этих требований, если их пишут "от фонаря"? Графические настройки на процессор почти не влияют, а половина карт близки по производительности?
Качество геометрии и дальность отрисовки влияют. Даже набор анимаций в зависимости от дистанции до игрока может отличаться. В ластухе, например, есть настройка качества анимации. При низких значениях у NPC и зомбей нет анимации лиц когда они далеко от игрока. В Gears 5 есть настройка качества отрисовки персонажей в зависимости от дистанции. Типа вдали модели не такие детальные, чтобы проц не молотил лишние полигоны. Тут точно так же. Полигонов в кадре много, ящики ломаются. Обломки, частицы считаются на процессоре. Так что процессор нехило так нагружается от геометрии, ЛОДов и всяких частиц
В любом случае, за последний десяток лет требования к процессору уже не такие, как раньше.
Я вот не пойму что, например, означает Средние в колонке Рекомендумых. Это ультра без рейтресинга на 1080р, но по сравнению с 4К с РТ это средние? Или это просто средние на 1080р, где все настройки выставлены на "среднее"?
Скорее всего там все на средних без лучей в 1080р. Тоже всегда вгоняло в ступор отсутствие колонки 1080р 60 FPS HIGH. Но там скорее всего просто нужен Ryzen 7 3700x, как приблизительный аналог проца PS5 и что-то сродни RTX 2070-2080. Посмотрим что там в настройках будет. Ютуб каналы типа BenchmarKing и другие сделают разбор настроек графена и FPS на разных настройках. Без лучей на обычных отражениях и затенении вполне можно играть. Плюс ещё FSR, XeSS и DLSS завезут
меня вот видеокарты не радуют 720 30 фпс надо 960- а патом резко 2060 - не жирно? мамкиных мега капухтерах с 30 и 40 серии, и ой карта 10 летней давности - ПРОСЬБА НЕ БЕСПАКОИТЬ.
960 для "very low, 720p, 30fps", а 2060 для "medium, 1080p, 60fps" - по моему вполне закономерно.
Всё понятно! The Last of Us Remastered 2.0
Да не, Nixxes не должны подвести. Может и будут какие то баги, но играть на релизе можно будет.
пк не потянут