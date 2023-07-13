Раскрыты системные требования Ratchet & Clank: Rift Apart к ПК для 1080p, 1440p, 4K и трассировки лучей ©

Nixxes Software обнародовала официальные системные требования ПК для Ratchet & Clank: Rift Apart. Эти характеристики ПК охватывают все распространенные разрешения (1080p, 1440p и 4K), а также целевую частоту кадров и графические настройки.

Для игр в разрешении 1440p/высоких настройках со скоростью 60 кадров в секунду Nixxes рекомендует NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800. Разработчики также рекомендуют использовать SSD, и для этого пресета игре потребуется 16 ГБ общей оперативной памяти.

Для игр с разрешением 4K/Высокими настройками/Очень высокой трассировкой лучей со скоростью 60 кадров в секунду Nixxes предлагает использовать NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900XTX. Обратите внимание, что для настроек RT Nixxes предлагает использовать DLSS 2 или FSR 2.0.

Ratchet & Clank: Rift Apart будет поддерживать NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2.0 и Intel XeSS при запуске. Кроме того, игра будет поддерживать трассировку лучей для улучшения отражений и внешних теней.

Sony выпустит эту игру на ПК 26 июля.