Ratchet and Clank: Rift Apart получила обновление с FSR 3.1

Студия Nixxes официально сообщила о том, что наряду с другими играми компании Sony, Ratchet and Clank: Rift Apart сегодня так же получила новое обновление.
В нем разработчики добавили поддержку FSR 3.1, что привнесло в игру возможность генерации кадров с помощью технологии AMD, а так же высококачественное сглаживание с помощью FSR. Intel XeSS была обновилена до версии 1.3, технология так же получила новое сглаживание. Исправлена ошибка, из-за которой на некоторых поверхностях не отображались отверстия от пуль. Так же игра теперь может быть запущена из лаунчера с помощью контроллера.
Ratchet and Clank: Rift Apart доступна на PC и PS5.
Это весь список игр, которые получили fsr 3.1?
а в last of us part 1 когда добавят? или там порт игры настолько плох что на него уже полностью забили? )
Главное чтобы эта программная технология не снизила качество работы DLSS и Intel XeSS когда с ними будет работать параллельно. Ибо это по сути главное отличии от предыдущей версии 3.0.
p.s. по мне поддержка FSR 3.1, разве что пойдет владельцем стим дека на железе голой королевы. И вполне возможно они получат 60 кадров при 800p наконец.
сегодня прям день обновлений до FSR 3.1
я прошел как только вышла, обязательно пройду еще и с новым fsr)