Ratchet and Clank: Rift Apart получила обновление с FSR 3.1

Межгалактическое приключение от Insomniac Games. Ratchet & Clank: Rift Apart даёт игрокам возможность путешествовать по ярким мирам и сражаться со злодеями, используя для этого безумный арсенал Рэтчета.

По сюжету игры злой император, повелевающий роботами, пожелал завоевать все межпространственные миры, и вот он добрался до измерения главных героев игры. Вам придётся объединиться с уже знакомыми союзниками и новыми лицами, чтобы остановить разрушение измерения. Во время вашего приключения вам удастся взять под своё управление не только Рэтчета, но и нового бойца сопротивления ломбаксов.