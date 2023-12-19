Ratchet and Clank: Rift Apart провалилась в продажах: убыток составил 8 миллионов долларов

В последние годы Insomniac Games пользуется невероятным коммерческим и критическим успехом благодаря своим играм Marvel's Spider-Man, и хотя в 2021 году Ratchet and Clank: Rift Apart получила аналогичное признание критиков, похоже, что экшен-платформеру не удалось добиться такого же успеха в коммерческом плане.
Об этом свидетельствуют внутренние документы Insomniac, появившиеся в сети после атаки вымогателей на студию. Согласно утечке, Ratchet and Clank: Rift Apart, продажи которой по состоянию на июль 2021 года составили 1,1 миллиона копий, была продана по всему миру тиражом более 2,2 миллиона копий, однако эти продажи не смогли принести прибыль.
Согласно утечке информации, Rift Apart принесла убытки в размере 8 миллионов долларов при общем бюджете в 81 миллион долларов, общей выручке в 73 миллиона долларов и рентабельности в -10%.
К счастью для поклонников франшизы, подробности, появившиеся в результате утечки информации о вымогательстве Insomniac, также показали, что новая игра Ratchet and Clank находится в разработке, так что не похоже, что неудача Rift Apart оказала катастрофическое влияние на франшизу.
В то же время просочилась информация о бюджете Marvel's Spider-Man 2.
Странно, хорошая игра вроде. Впрочем, я сам пиратку играл, потому что другого выбора мне не оставили.
Я даже не играл бесплатно, слишком детская
Да, но иногда и такое можно поиграть. Простенько и миленько, но интересно и хорошо сделано.
Так обычно любят дети говорить, чтоб казаться взрослыми )
Может не играл из-за того что ты на своём корыте не сможешь запустить её?
Так и не факт, что все игры, которые являются "System seller'ами", продаются в плюс. Их основная задача - втянуть людей в свою экосистему и зарабатывать уже на марже от продажи сторонних игр и подписок.
Не удивительно игра короткая вышла, выпустили урезанную игру, с прошлыми частями не сравнить, вышло что та на подобии ratchet and clank nexus но за фулл прайс причём не кислый.
Жертва маркетинга Sony. Ничего не мешало её выпустить на PS4, как и остальные эксклюзивы по этот год.
Сказки про SSD это реклама PS5 и не желание оптимизировать игру.
Ты ее на hdd со слабым процом и видюхой ставил(что-то типа фенома и 1030)? Поставь и посмотри как будет тянуть.
Игруха классная, Ratchet & Clank: Rift Apart NG+ 2:17:32 сейчас время прохождения(без ссдм2), теперь наверное побыстрее будет
Самая шикарная игра для меня за последний почти десяток лет..