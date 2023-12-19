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Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.2 470 оценок

Ratchet and Clank: Rift Apart провалилась в продажах: убыток составил 8 миллионов долларов

butcher69
Новости

В последние годы Insomniac Games пользуется невероятным коммерческим и критическим успехом благодаря своим играм Marvel's Spider-Man, и хотя в 2021 году Ratchet and Clank: Rift Apart получила аналогичное признание критиков, похоже, что экшен-платформеру не удалось добиться такого же успеха в коммерческом плане.

Об этом свидетельствуют внутренние документы Insomniac, появившиеся в сети после атаки вымогателей на студию. Согласно утечке, Ratchet and Clank: Rift Apart, продажи которой по состоянию на июль 2021 года составили 1,1 миллиона копий, была продана по всему миру тиражом более 2,2 миллиона копий, однако эти продажи не смогли принести прибыль.

Согласно утечке информации, Rift Apart принесла убытки в размере 8 миллионов долларов при общем бюджете в 81 миллион долларов, общей выручке в 73 миллиона долларов и рентабельности в -10%.

К счастью для поклонников франшизы, подробности, появившиеся в результате утечки информации о вымогательстве Insomniac, также показали, что новая игра Ratchet and Clank находится в разработке, так что не похоже, что неудача Rift Apart оказала катастрофическое влияние на франшизу.

В то же время просочилась информация о бюджете Marvel's Spider-Man 2.

3
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Кей Овальд

Странно, хорошая игра вроде. Впрочем, я сам пиратку играл, потому что другого выбора мне не оставили.

6
FlowingNekton

Я даже не играл бесплатно, слишком детская

-8
Кей Овальд FlowingNekton

Да, но иногда и такое можно поиграть. Простенько и миленько, но интересно и хорошо сделано.

3
Unicorling FlowingNekton

Так обычно любят дети говорить, чтоб казаться взрослыми )

1
WarCraf4er FlowingNekton

Может не играл из-за того что ты на своём корыте не сможешь запустить её?

1
Кроллег

Так и не факт, что все игры, которые являются "System seller'ами", продаются в плюс. Их основная задача - втянуть людей в свою экосистему и зарабатывать уже на марже от продажи сторонних игр и подписок.

2
kotasha

Не удивительно игра короткая вышла, выпустили урезанную игру, с прошлыми частями не сравнить, вышло что та на подобии ratchet and clank nexus но за фулл прайс причём не кислый.

1
РикоЧико

Жертва маркетинга Sony. Ничего не мешало её выпустить на PS4, как и остальные эксклюзивы по этот год.

Сказки про SSD это реклама PS5 и не желание оптимизировать игру.

1
Velikiy Guru

Ты ее на hdd со слабым процом и видюхой ставил(что-то типа фенома и 1030)? Поставь и посмотри как будет тянуть.

0
1barac9U7ada7

Игруха классная, Ratchet & Clank: Rift Apart NG+ 2:17:32 сейчас время прохождения(без ссдм2), теперь наверное побыстрее будет

0
CAT987g

Самая шикарная игра для меня за последний почти десяток лет..

0