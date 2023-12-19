Ratchet and Clank: Rift Apart провалилась в продажах: убыток составил 8 миллионов долларов

В последние годы Insomniac Games пользуется невероятным коммерческим и критическим успехом благодаря своим играм Marvel's Spider-Man, и хотя в 2021 году Ratchet and Clank: Rift Apart получила аналогичное признание критиков, похоже, что экшен-платформеру не удалось добиться такого же успеха в коммерческом плане.

Об этом свидетельствуют внутренние документы Insomniac, появившиеся в сети после атаки вымогателей на студию. Согласно утечке, Ratchet and Clank: Rift Apart, продажи которой по состоянию на июль 2021 года составили 1,1 миллиона копий, была продана по всему миру тиражом более 2,2 миллиона копий, однако эти продажи не смогли принести прибыль.

Согласно утечке информации, Rift Apart принесла убытки в размере 8 миллионов долларов при общем бюджете в 81 миллион долларов, общей выручке в 73 миллиона долларов и рентабельности в -10%.

К счастью для поклонников франшизы, подробности, появившиеся в результате утечки информации о вымогательстве Insomniac, также показали, что новая игра Ratchet and Clank находится в разработке, так что не похоже, что неудача Rift Apart оказала катастрофическое влияние на франшизу.

В то же время просочилась информация о бюджете Marvel's Spider-Man 2.