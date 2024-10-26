Ratchet & Clank: Rift Apart получила патч с поддержкой PS5 Pro, добавляющее новые режимы и параметры трассировки лучей

Вместе с обновлением для Marvel’s Spider-Man 2 компания Insomniac Games выпустила обновление для Ratchet and Clank: Rift Apart для поддержки PS5 Pro, когда она выйдет 7 ноября. Оно включает два новых режима: Performance Pro и Fidelity Pro. Первый нацелен на 60 FPS, используя PlayStation Spectral Super Resolution для качества изображения на уровне режима Fidelity и включая все функции трассировки лучей.

Fidelity Pro нацелен на 30 кадров в секунду, но позволяет переключать различные параметры трассировки лучей, такие как RT Reflections, где настройка Medium отображает отражения с половинным разрешением для повышения производительности. Выбор High отобразит их с полным разрешением и улучшит анимацию отражений.

Также есть RT Ambient Occlusion, где настройка Medium предоставляет информацию для «увеличения» экранного пространства Ambient Occlusion, а High добавляет отражения глобального освещения на экране.

Конечно, есть хорошие новости и для владельцев базовой PS5, так как патч исправляет кинематографические сцены на Corson V, где отсутствовала влажность меха.

С полными примечаниями к патчу можно ознакомиться по ссылке.