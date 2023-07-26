Ratchet & Clank Rift Apart при запуске не будет поддерживать трассировку лучей на видеокартах AMD ©

Nixxes Software недавно объявила, что Ratchet & Clank Rift Apart не будет поддерживать трассировку лучей на графических процессорах AMD при запуске.

На странице настроек производительности игры для ПК на веб-сайте поддержки Insomniac Games, которая была обновлена сегодня, было подтверждено, что те, кто играет в игру на графических процессорах AMD, не смогут наслаждаться ею с трассировкой лучей. Похоже, что за решением об отключении трассировки лучей стоят некоторые технические проблемы, поскольку разработчик подтвердил, что тесно сотрудничает с AMD, чтобы включить поддержку как можно скорее.

«Трассировка лучей на графических процессорах AMD отключена при запуске. Мы тесно сотрудничаем с AMD, чтобы обеспечить поддержку как можно скорее».

К чести Nixxes, студия добавила поддержку всех доступных методов масштабирования на ПК. Таким образом, наряду с DLSS 2 и DLSS 3 игра с самого начала будет поддерживать AMD FSR 2.0 и Intel XeSS.

Ratchet & Clank: Rift Apart также станет первой игрой, поддерживающей DirectStorage 1.2 с декомпрессией GPU. Используя DirectStorage, игра может быстро загружать высококачественные текстуры и среды с высоким уровнем детализации при переходе между измерениями. На графических процессорах серии RTX игра будет опираться на NVIDIA RTX IO.

Несколько часов назад NVIDIA поделилась видео, демонстрирующим NVIDIA RTXIO в действии.

Sony выпустит Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК позже сегодня, и здесь вы можете найти официальные системные требования для ПК.