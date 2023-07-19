Ratchet & Clank Rift Apart станет одной из первых игр, использующих технологию Nvidia RTX IO

Одной из первых игр, где будет использована технология Nvidia RTX IO, станет Ratchet & Clank Rift Apart от Sony Interactive Entertainment и Insomniac Games. Согласно официальной информации от Nvidia касательно наличия Portal: Prelude RTX, производитель графических процессоров сообщил, что Nvidia RTX IO впервые появится вместе с бесплатным модом, а также будет использована в Ratchet & Clank: Rift Apart, релиз которой намечен на 26 июля.
RTX IO от Nvidia дает возможность быстро загружать и распаковывать игровые активы на базе GPU, что существенно повышает производительность операций ввода-вывода по сравнению с жесткими дисками и традиционными API хранения данных. Благодаря использованию технологии GPU-декомпрессии для сжатия небольших пакетов данных, ускоряется загрузка текстур и снижается загрузка центрального процессора, что дает разработчикам возможность создавать игры с очень детализированными мирами.
Что это означает для Ratchet & Clank Rift Apart, так это то, что знаменитые портальные переходы между уровнями с совершенно разными элементами игры будут осуществляться без особых задержек на базе поддерживаемых графических процессоров Nvidia благодаря API DirectStorage и RTX IO, использующим GPU-декомпрессию и параллельный доступ к данным.
Если говорить о других функциях, то помимо поддержки DirectStorage API и RTX IO, в ПК-версии появятся RT-тени и RT Ambient Occlusion в добавление к RT-отражениям, которые есть в PS5-версии.
Вот они и придумали как выйти из ситуации по поводу жёсткого диска. Теперь на вопрос а как же игра будет работать на обычном HHD, вы же говорили что ей нужен супер скоростной SSD а они в ответ, так вот появилась новая технология. Хотя все мы знаем, что всё бы работало и так.
Ну так павству надо кормить повидлом технологий, эксклюзивности, и фанатично настроенная павства есть, с удовольствием, причмокивая и обмазывая других этим же, а это не повидло!!!)))
А на самом деле никаких технологий нет и наша жизнь абсолютно никак не изменилась со времён охоты на мамонтов, я правильно понимаю?
Игра ещё не вышла, а ты уже кормишь паству. HDD удалось запихнуть в минималки только потому что в DirectStorage прикрутили возможность работы с HDD.
Но «все мы знаем что работало бы и так». Да да.
Да и вообще 256 килобайт хватает для всего. Так же и HDD хватит.