Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
7.4 96 оценок

Sony анонсировала ПК-версию Ratchet & Clank: Rift Apart - она выйдет в конце июля

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butcher69
Новости

Две недели назад компания Sony подтвердила, что хочет выпустить больше игр на ПК, но на выставке PlayStation Showcase мы не получили никаких конкретных анонсов. Компания подождала некоторое время, и теперь у нас есть подтверждения, что Ratchet & Clank: Rift Apart выходит на ПК.

11 июня 2021 года игра Ratchet & Clank: Rift Apart дебютировала эксклюзивно на PS5. Эксклюзив для PlayStation был высоко оценен как журналистами, так и геймерами: игра собрала 89% оценок, и это было еще одно очень сильное приключение, разработанное Insomniac Games для PlayStation.

История, длящаяся 11-12 часов, скоро дебютирует на другой платформе, поскольку Sony готовит Ratchet & Clank: Rift Apart для PC. Игроки могут рассчитывать на разнообразные настройки, поддержку современных технологий, игру на различных контроллерах и..... остается надеятся — релиз надлежащего качества.

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Комментарии: 33
Ваш комментарий
Baka Mitai

надеялся на Цусиму. но и Рэтчет тоже в принципе норм

2
SERGEY-SP

лучше бы одни из нас 2 часть выпустили или цусиму ,или демон соулс!

1
artemik331

очень круто, ждал

1
Евгений Кондратенко

Ура. Всегда хотел поиграть на РС в Рэтчета. Жаль только, что поздновато. Хотя если игру портируют Nixxes, то однозначно будет лучше, чем Iron Galaxy. NVME SSD готов к приему этой игры)

1
JohnTornton

но.ведь.для.неё.нужен.супер.пупер.ссд.чтобы.работало.как.же.пекари.будут.в.неё.играть.

0
Punisher1

А что у ПК нет ssd?

0
JohnTornton Punisher1

не у каждого, плюс какая нить дешёвая помойка за косарь, что у большинства стоит ни чем не лучше hdd

1
TheNikolay00 JohnTornton

Так ведь любой ssd для пк хлам, по сравнению с ssd(шёпотом) который в пс5

0
Batchankoff JohnTornton

Вот поэтому ждём ругань от многих игроков с таких хламом и HDD на издателя и разработчиков, что они мол оптимизировали игру плохо.

0
BaalVII

Следующий Призрак Тусимы.

0
spaMER_ID

Нишевая игра, боюсь на пека тоже не окупится.

0
-zotik-

теперь понятно почему сони расщедрилась на экстра.

0
6363

Ждем Тсусиму и Demon Souls ремейк и верим в порт Bloodborne)))

0
Madiark

Почему бы сперва не выпустить первую часть, тем более первая часть выходила в эпоху пс4

-1
kotasha

Потому что сони не охотно старые игры выпускает на пк, ибо продажи будут не высокими.

1
caliskan kotasha

Как будто продажи этой игры будут высокие

0
kotasha caliskan

Ну с такой политикой цен скорей всего да.

0
-Zion-

На пс4 был ремейк первой части с пс2. Так что частей намного больше, только на пс2 3 части. Плюс на пс3 три большие игры и несколоко поменьше.

0
ForsakenOne

Посмотрим как ссд будет работать.

-2
Mr Grand

Ай да Сони, ай да хитрые) Могли бы, конечно, и на шоу заанонсить, но и так норм) Теперь ждём Цусиму значит. Недавно какой то там инсайдер как раз и слил инфу о пк порте Рэтчета и Цусимы. Только вот не понимаю, почему без первой части, Рифт Апарт как бы продолжение же.

-2
Vinzed

на Ps4 был ремейк первой части. А на ps5 продолжение 8-ой части с ps3

0
JohnTornton

ну холопы довольны и сразу 4й частью анчартеда, похавают и вторую ретчета

-2
Mr Grand Vinzed

Честно, не знал, что Рифт Апарт продолжение игры с пс3. Видимо тогда не обязательно первую перепроходить, а то давно игра, забыл уже о чём там. Спасибо за инфу.

0
Евгений Кондратенко

Там нет прямой зависимости. Игры можно играть в любом порядке ибо сюжет там достаточно прост

0
Путешествиник Сквось-Миры

ХА-ХА-ХА-ХА-ХА!!!ДА!Да-да-да-да-да-да!!!!Всем кто говорил что выйдет Тсусима,ВЫКУСИТЕ!

-2
Ar55555

без русского она не нужна!

-4
Mr Grand

По любому будет. Это типа заглушки. Там нет и других языков пока что.

2
Ar55555 Mr Grand

дай бог .а то я переживаю за остальные !

-2
AlexFullBeast

Русский был на ПС. С чего бы ему не быть в стиме?

1
Ar55555 AlexFullBeast

что угодно может быть на фоне нашего времени

-2
AlexFullBeast Ar55555

Что угодно не будет. Сони выпускала ластуху вот недавно с локализацией. Там на странице пока только английский указан и это очевидно просто ранний "анонс", поэтому страница плохо заполнена.

0
SERGEY-SP

Пипец конечно " это прям то что я ждал .,больше че блин нечего выпусить столько классных игр они выпускают этот мультик !

-6
RickeyIMBA

иди помойся а то воняет

1