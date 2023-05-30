Sony анонсировала ПК-версию Ratchet & Clank: Rift Apart - она выйдет в конце июля

Две недели назад компания Sony подтвердила, что хочет выпустить больше игр на ПК, но на выставке PlayStation Showcase мы не получили никаких конкретных анонсов. Компания подождала некоторое время, и теперь у нас есть подтверждения, что Ratchet & Clank: Rift Apart выходит на ПК.
11 июня 2021 года игра Ratchet & Clank: Rift Apart дебютировала эксклюзивно на PS5. Эксклюзив для PlayStation был высоко оценен как журналистами, так и геймерами: игра собрала 89% оценок, и это было еще одно очень сильное приключение, разработанное Insomniac Games для PlayStation.
История, длящаяся 11-12 часов, скоро дебютирует на другой платформе, поскольку Sony готовит Ratchet & Clank: Rift Apart для PC. Игроки могут рассчитывать на разнообразные настройки, поддержку современных технологий, игру на различных контроллерах и..... остается надеятся — релиз надлежащего качества.
надеялся на Цусиму. но и Рэтчет тоже в принципе норм
лучше бы одни из нас 2 часть выпустили или цусиму ,или демон соулс!
очень круто, ждал
Ура. Всегда хотел поиграть на РС в Рэтчета. Жаль только, что поздновато. Хотя если игру портируют Nixxes, то однозначно будет лучше, чем Iron Galaxy. NVME SSD готов к приему этой игры)
но.ведь.для.неё.нужен.супер.пупер.ссд.чтобы.работало.как.же.пекари.будут.в.неё.играть.
А что у ПК нет ssd?
не у каждого, плюс какая нить дешёвая помойка за косарь, что у большинства стоит ни чем не лучше hdd
Так ведь любой ssd для пк хлам, по сравнению с ssd(шёпотом) который в пс5
Вот поэтому ждём ругань от многих игроков с таких хламом и HDD на издателя и разработчиков, что они мол оптимизировали игру плохо.
Следующий Призрак Тусимы.
Нишевая игра, боюсь на пека тоже не окупится.
теперь понятно почему сони расщедрилась на экстра.
Ждем Тсусиму и Demon Souls ремейк и верим в порт Bloodborne)))
Почему бы сперва не выпустить первую часть, тем более первая часть выходила в эпоху пс4
Потому что сони не охотно старые игры выпускает на пк, ибо продажи будут не высокими.
Как будто продажи этой игры будут высокие
Ну с такой политикой цен скорей всего да.
На пс4 был ремейк первой части с пс2. Так что частей намного больше, только на пс2 3 части. Плюс на пс3 три большие игры и несколоко поменьше.
Посмотрим как ссд будет работать.
Ай да Сони, ай да хитрые) Могли бы, конечно, и на шоу заанонсить, но и так норм) Теперь ждём Цусиму значит. Недавно какой то там инсайдер как раз и слил инфу о пк порте Рэтчета и Цусимы. Только вот не понимаю, почему без первой части, Рифт Апарт как бы продолжение же.
на Ps4 был ремейк первой части. А на ps5 продолжение 8-ой части с ps3
ну холопы довольны и сразу 4й частью анчартеда, похавают и вторую ретчета
Честно, не знал, что Рифт Апарт продолжение игры с пс3. Видимо тогда не обязательно первую перепроходить, а то давно игра, забыл уже о чём там. Спасибо за инфу.
Там нет прямой зависимости. Игры можно играть в любом порядке ибо сюжет там достаточно прост
ХА-ХА-ХА-ХА-ХА!!!ДА!Да-да-да-да-да-да!!!!Всем кто говорил что выйдет Тсусима,ВЫКУСИТЕ!
без русского она не нужна!
По любому будет. Это типа заглушки. Там нет и других языков пока что.
дай бог .а то я переживаю за остальные !
Русский был на ПС. С чего бы ему не быть в стиме?
что угодно может быть на фоне нашего времени
Что угодно не будет. Сони выпускала ластуху вот недавно с локализацией. Там на странице пока только английский указан и это очевидно просто ранний "анонс", поэтому страница плохо заполнена.
Пипец конечно " это прям то что я ждал .,больше че блин нечего выпусить столько классных игр они выпускают этот мультик !
иди помойся а то воняет