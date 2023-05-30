Sony анонсировала ПК-версию Ratchet & Clank: Rift Apart - она выйдет в конце июля ©

Две недели назад компания Sony подтвердила, что хочет выпустить больше игр на ПК, но на выставке PlayStation Showcase мы не получили никаких конкретных анонсов. Компания подождала некоторое время, и теперь у нас есть подтверждения, что Ratchet & Clank: Rift Apart выходит на ПК.

11 июня 2021 года игра Ratchet & Clank: Rift Apart дебютировала эксклюзивно на PS5. Эксклюзив для PlayStation был высоко оценен как журналистами, так и геймерами: игра собрала 89% оценок, и это было еще одно очень сильное приключение, разработанное Insomniac Games для PlayStation.

История, длящаяся 11-12 часов, скоро дебютирует на другой платформе, поскольку Sony готовит Ratchet & Clank: Rift Apart для PC. Игроки могут рассчитывать на разнообразные настройки, поддержку современных технологий, игру на различных контроллерах и..... остается надеятся — релиз надлежащего качества.