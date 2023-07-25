Стало известно точное время выхода ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart ©

ПК-версия бывшего Playstation-эксклюзива Ratchet & Clank Rift Apart готовится к выходу в Steam, и, чтобы подготовить игроков к его появлению, разработчики решили сообщить точное время, когда цифровые копии будут разблокированы в каждой стране через социальные сети.

Как сообщает Nixxes Software, студия, которая также работала над другими портами эксклюзивов PlayStation для ПК, те, кто оформил предварительный заказ версии Ratchet & Clank Rift Apart для ПК и предварительно загрузил ее, смогут начать играть в ближайшую среду, 26 июля 2023 года, начиная с 18:00 по московскому времени.

В ожидании узнать, как будет работать игра и каково будет качество работы, проделанной Nixxes Software, напоминаем вам, что ранее были опубликованы системные требования и трейлер с особенностями ПК-версии. Также стало известно, что Ratchet & Clank: Rift Apart будет поддерживать DirectStorage и окружающее затенение с трассировкой лучей на ПК.Ratchet & Clank Rift Apart