Свежее обновления для ПК-версии Ratchet & Clank: Rift Apart улучшает производительность и многое другое ©

Новый патч под номером v1.922.0.0 для Ratchet & Clank: Rift Apart уже доступен для недавно вышедшей версии игры для ПК. В него внесен ряд улучшений и исправлений, улучшающих впечатления от первой части серии от Insomniac, вышедшей на ПК.

Патч вносит ряд улучшений, в частности, повышает производительность за счет исправления частоты кадров, исправляет тени при трассировке лучей на некоторых врагах и объектах и многое другое.

Новое обновление Ratchet & Clank: Rift Apart для ПК также исправляет некоторые проблемы с гостингом (monitor ghosting), которые были заметны в меню при включенной AMD FSR 2.2, а также артефакты, которые были заметны при прорисовке теней с помощью лучей на некоторых поверхностях. Завершают заметки к патчу, которые можно найти здесь, улучшения в поддержке контроллеров и несколько других исправлений.

Ratchet & Clank: Rift Apart уже доступна на ПК и PlayStation 5 по всему миру.