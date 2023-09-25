Свежее обновления для ПК-версии Ratchet & Clank: Rift Apart улучшает производительность и многое другое

Новый патч под номером v1.922.0.0 для Ratchet & Clank: Rift Apart уже доступен для недавно вышедшей версии игры для ПК. В него внесен ряд улучшений и исправлений, улучшающих впечатления от первой части серии от Insomniac, вышедшей на ПК.
Патч вносит ряд улучшений, в частности, повышает производительность за счет исправления частоты кадров, исправляет тени при трассировке лучей на некоторых врагах и объектах и многое другое.
Новое обновление Ratchet & Clank: Rift Apart для ПК также исправляет некоторые проблемы с гостингом (monitor ghosting), которые были заметны в меню при включенной AMD FSR 2.2, а также артефакты, которые были заметны при прорисовке теней с помощью лучей на некоторых поверхностях. Завершают заметки к патчу, которые можно найти здесь, улучшения в поддержке контроллеров и несколько других исправлений.
Ratchet & Clank: Rift Apart уже доступна на ПК и PlayStation 5 по всему миру.
а откуда скачать патч? на зеленых сайтах там только 1.831.0.0 (Build 12078715)
Хорошо, что допиливают. Плохо, что непонятно когда это закончится.
Прошел эту замечательнуж игру месяц назад!!! Никаких проблем с производительностью не было от слова совсем!!! Игра настолько красивая и интересная, что мне было не оторваться!!! Всем рекомендую. Удалить эту игру с компа рука не поднимается.
А че там с производительностью ? Баг, лагов, и падения фпс не наблюдал
зачем ваша обновления давайте уже следующий порт на пк какой нибуть