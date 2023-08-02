В ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart починили трассировку лучей и вылеты на видеокартах AMD

Спустя неделю после запуска игры компания AMD выпустила обновление драйверов специально для Ratchet & Clank: Rift Apart, которое устраняет известные сбои в работе приложений и некоторые другие проблемы. Обновление драйверов известно как Adrenalin Edition 23.10.23.03 for Ratchet & Clank: Rift Apart и может быть загружено вот здесь.
Ratchet and Clank: Rift Apart вышла на ПК с нарушенной поддержкой драйверов от AMD. По имеющимся данным, игра страдала от сбоев в работе драйверов, а также вылетов игры на RX 7900 XTX и некоторых других графических процессорах Radeon при включении динамического масштабирования разрешения AMD или эффектов трассировки лучей в игре.
К счастью, игра была в пригодном для игры состоянии без включения этих функций, но это не то, что хотелось бы видеть в день запуска, когда все хотят проверить, на что способна игра и насколько хорошо она может выглядеть. По крайней мере, теперь геймерам, использующим Radeon, больше не придется мириться с этими проблемами, и они смогут увеличить количество RT-эффектов в игре без проблем со стабильностью.
Как уже говорилось ранее, это обновление драйвера является хотфиксом (т.е. экстренным) для Ratchet and Clank: Rift Apart, поэтому обновление не содержит никаких дополнительных обновлений или исправлений ошибок 23.7.2. Если вы не играете в Ratchet and Clank: Rift Apart, этот драйвер должен вести себя точно так же, как 23.7.2.
Скоро все починят
как всегда амд на запуске игры имеет проблемы, и почему то я не удивлен)))
как всегда амд на запуске игры имеет проблемы
Толи дело зелёные которые решили выдоить игроков до последнего и конечно всегда всё чётко работает(нет)
Я сам сижу на карте от красных и чёт не заметил постоянных проблем при выпуске игр. Даже в этой игре узнал про данную проблему с этой новости, на этом сайте, так как пох на трассировку. Собственно как и большинству пользователей данных карт так как явно не для неё их покупают
Да пусть доят, зато драйвера еще до выхода игры выпускают. Вон intel вообще за даром продаются, а смысл их покупать если дров нет нормальных и десятилетние игры лагают и не запускаются. Да и чет меня никто не доит, я базированую 3050 купил за 19к год назад и сижу в ус не дую. Ты так говоришь как-будто они продают по подписке эти драйвера.
Главный аргумент всея АМД, как вот нинужно им(потому что плохо работает) и вообще зелёные доят игроков.
Так жалко выглядит если честно.
Чел я сидел и на зелёных до недавнего времени и перешёл на АМД так как дешевле и трассировка нафиг не нужна. Не путай потребности человека с тем что якобы тебе кажется оправданием или чё ты себе там напридумывал.
А я те про новые карты говорю. Где зелёные так оборзели что их преданная фан база начала в них сомневается
30 фпс хоть есть?)
Трассировка там консольная, с чего её бы не потянула любая другая карта кроме зелёных