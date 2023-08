В ПК-версии Ratchet & Clank Rift Apart починили трассировку лучей и вылеты на видеокартах AMD ©

Спустя неделю после запуска игры компания AMD выпустила обновление драйверов специально для Ratchet & Clank: Rift Apart, которое устраняет известные сбои в работе приложений и некоторые другие проблемы. Обновление драйверов известно как Adrenalin Edition 23.10.23.03 for Ratchet & Clank: Rift Apart и может быть загружено вот здесь.

Ratchet and Clank: Rift Apart вышла на ПК с нарушенной поддержкой драйверов от AMD. По имеющимся данным, игра страдала от сбоев в работе драйверов, а также вылетов игры на RX 7900 XTX и некоторых других графических процессорах Radeon при включении динамического масштабирования разрешения AMD или эффектов трассировки лучей в игре.

К счастью, игра была в пригодном для игры состоянии без включения этих функций, но это не то, что хотелось бы видеть в день запуска, когда все хотят проверить, на что способна игра и насколько хорошо она может выглядеть. По крайней мере, теперь геймерам, использующим Radeon, больше не придется мириться с этими проблемами, и они смогут увеличить количество RT-эффектов в игре без проблем со стабильностью.

Как уже говорилось ранее, это обновление драйвера является хотфиксом (т.е. экстренным) для Ratchet and Clank: Rift Apart, поэтому обновление не содержит никаких дополнительных обновлений или исправлений ошибок 23.7.2. Если вы не играете в Ratchet and Clank: Rift Apart, этот драйвер должен вести себя точно так же, как 23.7.2.