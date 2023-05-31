Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
7.4 103 оценки

В Twitter идет нелепая полемика по поводу анонса Ratchet & Clank на PC, который был "возможен только с SSD на PS5"

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Gruz_
Новости

Анонс выхода Ratchet & Clank Rift Apart на PC, который появится в продаже 26 июля, омрачен тем, что некоторые пользователи обиделись на то, что Sony говорила, что это возможно только на SSD PS5. Однако анонс Ratchet & Clank сопровождался спорами в социальных сетях: слова "PS5 SSD" стали трендом, пользователи вспомнили рекламную кампанию игры, а Insomniac Games подчеркнула, что игра возможна только "при наличии SSD в PS5".

Вряд ли эта полемика получит большой резонанс, но есть и те, кто принял ее близко к сердцу, написав что-то вроде "Sony продала вам ложь" или воспоминая заголовки из 2020 и 2021 годов, в которых мощность твердотельного накопителя для популярной механики межпространственных прыжков преподносилась как демонстрация мощности "нового поколения".

Спор абсурден по нескольким причинам, первая из которых заключается в том, что никто не верит, что SSD PS5 (твердотельный накопитель, а не жесткий диск) будет чем-то отличаться от SSD PCIe Gen 4.0 (или выше), который вы можете установить в свой компьютер, особенно через два с половиной года после выхода консоли. А анализ Digital Foundry показал, что игра отлично работает даже на самом плохом внешнем SSD M.2, который намного медленнее внутреннего SSD консоли. В то же время один из разработчиков, Джон Бертон (основатель TT Games), считает, что механика прыжков по измерениям могла быть прекрасно реализована и на PS4, и даже на PS3.

Ratchet & Clank Rift Apart выйдет 26 июля на ПК в Steam и Epic Games Store. На данный момент не было объявлено ни минимальных, ни рекомендуемых спецификаций.

Поэтому нужно еще дождаться минимальных спецификаций и узнать, будет ли игра поддерживать некоторые HHD (и как она на них работает), но уже известно, что в ней будет поддержка NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2 и Intel XeSS для улучшения качества изображения и производительности.

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Кот с оружием
Кот с оружием
Комментарии: 19
Ваш комментарий
flaur74

Консольщиков развели получается ))))

11
DanteMax31
Консольщиков развели получается ))))

В принципе как и Пкшников на покупку каждый год новых видеокарт с минимальными отличием от старых. Но не будем об этом...

Тут нечего разводить, дураку понятно что для новых консолей бесполезно ставить HDD, он слишком медленный стал, с SSD работает сейчас все очень быстро и без загрузок. А то что разработчики говорили о использование SSD для игры, это ещё не факт что на ПК не понадобится устанавливать на SSD игру, требований ни кто не видел ещё, да и выйдет ли она ещё вопрос...

-4
KingJames DanteMax31

зачем покупать каждый год новую видеокарту?

1
deathrocketandme DanteMax31

Мхэх, живешь в интересном мире, где кто- то каждый год покупает видеокарту, вот бы это было реальностью.

0
MadDarkGuard deathrocketandme

Каждый год конечно не нужно, но через 2-3 поколения очень желательно, если хочется нормально играть в новинки, а не заниматься нытьем на форумах)

1
AxeKeeper DanteMax31

Думаю друг если бы каждый год покупали видюхи, то в стиме в топе была бы или 30-я или 40-я серия😊

0
TAPAKAH222
В Twitter идет нелепая полемика

Если она нелепая, то на этом надо было бы закончить и не делать "новость".

8
Евгений Кондратенко

Returnal у меня на HDD работал хорошо. Статтеры были, но не более. Файл подкачки был на NVME SSD. Потом я купил NVME SSD на 500 gb и поставил игру на него - тормоза исчезли полностью. Обычный PCIe 3.0 x4 SSD спокойно тянет игру. Так что и с Рэтчетом не должно быть проблем. Кста у плойки кастомный SSD действительно быстр. Он имеет сопроцессор Kraken, который производит декомпрессию в память консоли без участия CPU. На РС есть программный аналог DirectStorage. Вот в Рэтчете эта технология была бы уместна

3
Glukinc

Да блин, на релизе было ясно что все эти прыжки по мирам, дозагрузка\кишка линейного уровня. Сонибои такие сонибои. Хотя сама консоль не плоха в принципе.

3
Комментарий удален
AxeKeeper
1
xel32

Это был звиздеж с самого начала, она ж на релизе еще и на четверке была.

-2
монcтр

главное забайтили купить консоль без игорей hah

-3
Eddward West

главное купить пк в три раза дороже, и хавать кривой порт от разрабов

-1
монcтр Eddward West

ну я взял в этом году плойку, ни о чем не жалею

надо же както оправдывать hah

-3
Дроникс Eddward West

Ну ты баран?Пк это мощь!На ПК жанров и разновидностей игр в десятки раз больше чем на консолях!Ты щас собрал се ПК за 50к и со временем обновляешь комплектухи и не паришся с консольным мылом и все настройки под себя крутишь А игры щас все свои эксы под ПК пойдут!!!!!!Так что не зря ПК Боярами называют!!!

0
MadDarkGuard Дроникс

За 50к можно купить только среднюю видеокарточку, не смешил бы. Вот за 100к собрать ПК это уже ближе к реальности, но это будет опять же, чуть лучше среднего.

1
PixelSPB Дроникс

За 50 тыс это не боярин, а пк-бомж ))

0