В Twitter идет нелепая полемика по поводу анонса Ratchet & Clank на PC, который был "возможен только с SSD на PS5"

Анонс выхода Ratchet & Clank Rift Apart на PC, который появится в продаже 26 июля, омрачен тем, что некоторые пользователи обиделись на то, что Sony говорила, что это возможно только на SSD PS5. Однако анонс Ratchet & Clank сопровождался спорами в социальных сетях: слова "PS5 SSD" стали трендом, пользователи вспомнили рекламную кампанию игры, а Insomniac Games подчеркнула, что игра возможна только "при наличии SSD в PS5".
Вряд ли эта полемика получит большой резонанс, но есть и те, кто принял ее близко к сердцу, написав что-то вроде "Sony продала вам ложь" или воспоминая заголовки из 2020 и 2021 годов, в которых мощность твердотельного накопителя для популярной механики межпространственных прыжков преподносилась как демонстрация мощности "нового поколения".
Спор абсурден по нескольким причинам, первая из которых заключается в том, что никто не верит, что SSD PS5 (твердотельный накопитель, а не жесткий диск) будет чем-то отличаться от SSD PCIe Gen 4.0 (или выше), который вы можете установить в свой компьютер, особенно через два с половиной года после выхода консоли. А анализ Digital Foundry показал, что игра отлично работает даже на самом плохом внешнем SSD M.2, который намного медленнее внутреннего SSD консоли. В то же время один из разработчиков, Джон Бертон (основатель TT Games), считает, что механика прыжков по измерениям могла быть прекрасно реализована и на PS4, и даже на PS3.
Ratchet & Clank Rift Apart выйдет 26 июля на ПК в Steam и Epic Games Store. На данный момент не было объявлено ни минимальных, ни рекомендуемых спецификаций.
Поэтому нужно еще дождаться минимальных спецификаций и узнать, будет ли игра поддерживать некоторые HHD (и как она на них работает), но уже известно, что в ней будет поддержка NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2 и Intel XeSS для улучшения качества изображения и производительности.
Консольщиков развели получается ))))
В принципе как и Пкшников на покупку каждый год новых видеокарт с минимальными отличием от старых. Но не будем об этом...
Тут нечего разводить, дураку понятно что для новых консолей бесполезно ставить HDD, он слишком медленный стал, с SSD работает сейчас все очень быстро и без загрузок. А то что разработчики говорили о использование SSD для игры, это ещё не факт что на ПК не понадобится устанавливать на SSD игру, требований ни кто не видел ещё, да и выйдет ли она ещё вопрос...
зачем покупать каждый год новую видеокарту?
Мхэх, живешь в интересном мире, где кто- то каждый год покупает видеокарту, вот бы это было реальностью.
Каждый год конечно не нужно, но через 2-3 поколения очень желательно, если хочется нормально играть в новинки, а не заниматься нытьем на форумах)
Думаю друг если бы каждый год покупали видюхи, то в стиме в топе была бы или 30-я или 40-я серия😊
Если она нелепая, то на этом надо было бы закончить и не делать "новость".
Returnal у меня на HDD работал хорошо. Статтеры были, но не более. Файл подкачки был на NVME SSD. Потом я купил NVME SSD на 500 gb и поставил игру на него - тормоза исчезли полностью. Обычный PCIe 3.0 x4 SSD спокойно тянет игру. Так что и с Рэтчетом не должно быть проблем. Кста у плойки кастомный SSD действительно быстр. Он имеет сопроцессор Kraken, который производит декомпрессию в память консоли без участия CPU. На РС есть программный аналог DirectStorage. Вот в Рэтчете эта технология была бы уместна
Да блин, на релизе было ясно что все эти прыжки по мирам, дозагрузка\кишка линейного уровня. Сонибои такие сонибои. Хотя сама консоль не плоха в принципе.
Это был звиздеж с самого начала, она ж на релизе еще и на четверке была.
главное забайтили купить консоль без игорей hah
главное купить пк в три раза дороже, и хавать кривой порт от разрабов
ну я взял в этом году плойку, ни о чем не жалею
надо же както оправдывать hah
Ну ты баран?Пк это мощь!На ПК жанров и разновидностей игр в десятки раз больше чем на консолях!Ты щас собрал се ПК за 50к и со временем обновляешь комплектухи и не паришся с консольным мылом и все настройки под себя крутишь А игры щас все свои эксы под ПК пойдут!!!!!!Так что не зря ПК Боярами называют!!!
За 50к можно купить только среднюю видеокарточку, не смешил бы. Вот за 100к собрать ПК это уже ближе к реальности, но это будет опять же, чуть лучше среднего.
За 50 тыс это не боярин, а пк-бомж ))