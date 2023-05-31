В Twitter идет нелепая полемика по поводу анонса Ratchet & Clank на PC, который был "возможен только с SSD на PS5" ©

Анонс выхода Ratchet & Clank Rift Apart на PC, который появится в продаже 26 июля, омрачен тем, что некоторые пользователи обиделись на то, что Sony говорила, что это возможно только на SSD PS5. Однако анонс Ratchet & Clank сопровождался спорами в социальных сетях: слова "PS5 SSD" стали трендом, пользователи вспомнили рекламную кампанию игры, а Insomniac Games подчеркнула, что игра возможна только "при наличии SSD в PS5".

Вряд ли эта полемика получит большой резонанс, но есть и те, кто принял ее близко к сердцу, написав что-то вроде "Sony продала вам ложь" или воспоминая заголовки из 2020 и 2021 годов, в которых мощность твердотельного накопителя для популярной механики межпространственных прыжков преподносилась как демонстрация мощности "нового поколения".

Спор абсурден по нескольким причинам, первая из которых заключается в том, что никто не верит, что SSD PS5 (твердотельный накопитель, а не жесткий диск) будет чем-то отличаться от SSD PCIe Gen 4.0 (или выше), который вы можете установить в свой компьютер, особенно через два с половиной года после выхода консоли. А анализ Digital Foundry показал, что игра отлично работает даже на самом плохом внешнем SSD M.2, который намного медленнее внутреннего SSD консоли. В то же время один из разработчиков, Джон Бертон (основатель TT Games), считает, что механика прыжков по измерениям могла быть прекрасно реализована и на PS4, и даже на PS3.

Ratchet & Clank Rift Apart выйдет 26 июля на ПК в Steam и Epic Games Store. На данный момент не было объявлено ни минимальных, ни рекомендуемых спецификаций.

Поэтому нужно еще дождаться минимальных спецификаций и узнать, будет ли игра поддерживать некоторые HHD (и как она на них работает), но уже известно, что в ней будет поддержка NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2 и Intel XeSS для улучшения качества изображения и производительности.