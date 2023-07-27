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Ratchet & Clank: Rift Apart 11.06.2021
7.8 160 оценок

Вы можете значительно повысить производительность и устранить зависания в Ratchet & Clank Rift Apart

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monk70
Новости

Ratchet & Clank Rift Apart в настоящее время доступна на ПК, и, судя по всему, игра страдает от некоторых странных заиканий и проблем с частотой кадров. Эти проблемы могут возникать при использовании игровых эффектов трассировки лучей. Однако нашёлся обходной путь, который может значительно улучшить производительность.

Для тестов использовались: AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ памяти DDR5 с частотой 6000 МГц и NVIDIA RTX 4090, 64-разряднвя версия Windows 10 и драйвер GeForce 536.67.

Как вы увидите в следующем видео, при запуске Ratchet & Clank: Rift Apart есть серьезные проблемы с частотой кадров. Это хорошо видно на графике кадров. Однако, переключив разрешение в игре и вернув исходное, можно устранить ошибку, вызывающую эту проблему с производительностью. И видео говорит само за себя. От прерывистой смены кадров перешли к гладкому и шелковистому игровом процессу, даже при использовании порталов или сражении с большим количеством врагов.

-2
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Раньше нужно было купить самую топовую видеокарту, что-бы устранить любые зависания, сейчас же нужно устранять зависания на самой топовой видеокарте

1
Big and Fat

Т. е. Получается мы можем, а разрабы нет... Совсем уже оборзели, продают и не тестируют что ли? Да колько можно уже.

0
Predator556

Всего лишь разрешение поменять, ну афигеть какое решение.

-2
monk70 Predator556

Не снизить, а просто переключить. Посмотри видео.

-1
samosan

Существует весьма правдоподобная теория заговора,что сони для многих своих игр нарочно снижает производительность на ПК,чтобы народ хотел поиграть нормально на пс5.

0
-Zion- samosan

Ох уж эти «правдоподобные» теории заговора.

0
flaur74

Очередной обсер 2023года ,игра вылетает и фпс такой себе

0
Кей Овальд

Типичный "релиз".

0
23hudo

"Вы можете значительно повысить производительность и устранить зависания в Ratchet & Clank Rift Apart, нужно всего лишь запустить игру на RTX4090"

0
Big and Fat

Remnant 2 даже на ней лагает) так что не факт... Я в шоке с нынешних игроделов.

0
r23dom

забыли в заголовке добавить "Нужно всего лишь...⁠⁠"

-1
Да не важно

поменял разрешение туда сюда вернул обратно и стабильно 150-140 фпс (не падает до 100)

в 4к круто лайк подписка качаем и играем (рофл ебало). РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ ХА

-1