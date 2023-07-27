Вы можете значительно повысить производительность и устранить зависания в Ratchet & Clank Rift Apart ©

Ratchet & Clank Rift Apart в настоящее время доступна на ПК, и, судя по всему, игра страдает от некоторых странных заиканий и проблем с частотой кадров. Эти проблемы могут возникать при использовании игровых эффектов трассировки лучей. Однако нашёлся обходной путь, который может значительно улучшить производительность.

Для тестов использовались: AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ памяти DDR5 с частотой 6000 МГц и NVIDIA RTX 4090, 64-разряднвя версия Windows 10 и драйвер GeForce 536.67.

Как вы увидите в следующем видео, при запуске Ratchet & Clank: Rift Apart есть серьезные проблемы с частотой кадров. Это хорошо видно на графике кадров. Однако, переключив разрешение в игре и вернув исходное, можно устранить ошибку, вызывающую эту проблему с производительностью. И видео говорит само за себя. От прерывистой смены кадров перешли к гладкому и шелковистому игровом процессу, даже при использовании порталов или сражении с большим количеством врагов.