Ratchet & Clank Rift Apart в настоящее время доступна на ПК, и, судя по всему, игра страдает от некоторых странных заиканий и проблем с частотой кадров. Эти проблемы могут возникать при использовании игровых эффектов трассировки лучей. Однако нашёлся обходной путь, который может значительно улучшить производительность.
Для тестов использовались: AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ памяти DDR5 с частотой 6000 МГц и NVIDIA RTX 4090, 64-разряднвя версия Windows 10 и драйвер GeForce 536.67.
Как вы увидите в следующем видео, при запуске Ratchet & Clank: Rift Apart есть серьезные проблемы с частотой кадров. Это хорошо видно на графике кадров. Однако, переключив разрешение в игре и вернув исходное, можно устранить ошибку, вызывающую эту проблему с производительностью. И видео говорит само за себя. От прерывистой смены кадров перешли к гладкому и шелковистому игровом процессу, даже при использовании порталов или сражении с большим количеством врагов.
Раньше нужно было купить самую топовую видеокарту, что-бы устранить любые зависания, сейчас же нужно устранять зависания на самой топовой видеокарте
Т. е. Получается мы можем, а разрабы нет... Совсем уже оборзели, продают и не тестируют что ли? Да колько можно уже.
Всего лишь разрешение поменять, ну афигеть какое решение.
Не снизить, а просто переключить. Посмотри видео.
Существует весьма правдоподобная теория заговора,что сони для многих своих игр нарочно снижает производительность на ПК,чтобы народ хотел поиграть нормально на пс5.
Ох уж эти «правдоподобные» теории заговора.
Очередной обсер 2023года ,игра вылетает и фпс такой себе
Типичный "релиз".
"Вы можете значительно повысить производительность и устранить зависания в Ratchet & Clank Rift Apart, нужно всего лишь запустить игру на RTX4090"
Remnant 2 даже на ней лагает) так что не факт... Я в шоке с нынешних игроделов.
забыли в заголовке добавить "Нужно всего лишь..."
поменял разрешение туда сюда вернул обратно и стабильно 150-140 фпс (не падает до 100)
в 4к круто лайк подписка качаем и играем (рофл ебало). РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ ХА