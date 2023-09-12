Загрузку Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК можно сделать быстрее, чем на PS5, благодаря простому фиксу ©

Ratchet & Clank: Rift Apart была известна как одна из первых эксклюзивов для PlayStation 5, созданных внутренними студиями Sony, в частности Insomniac Games. Сообщалось, что разломы (пространственные порталы) в значительной степени основаны на SSD-решении PS5, вплоть до того, что было заявлено, что без него игру невозможно было сделать такой, какой она есть.

Однако, когда Ratchet & Clank: Rift Apart наконец вышла на ПК в июле этого года, ей фактически не требовался SSD. Тем не менее, помимо нескольких странных проблем, таких как трассировка лучей, которая на некоторое время была заблокирована для видеокарт AMD, тестирование версии для ПК показало, что более быстрые SSD, чем тот, который доступен в Sony PlayStation 5, будут немного медленнее загружать игровые порталы, чем консольная версия.

Оказывается, это можно легко исправить. Пользователь Twitter Моиз Малик обнаружил, что простое удаление файла cache.pso из основной папки игры позволяет версии для ПК обогнать PS5 по времени загрузки.

YouTube-пользователь Compusemble протестировал настройку и обнаружил, что после удаления файла ПК-версии потребовалось 36:58 секунд, что почти на полторы секунды быстрее, чем время 38:21, полученное с файлом cache.pso, и примерно на секунду быстрее, чем версия для PS5 (37:25). Конечно, это не такие уж большие различия, но это все равно вызывает недоумение.

Compusemble рекомендует загрузить Ratchet & Clank: Rift Apart в первый раз, оставив файл cache.pso в папке; после этого шейдеры будут скомпилированы в другом месте вашим графическим процессором, и вы сможете удалить файл, не испытывая зависаний шейдера. Кроме того, эта настройка позволяет игре загружаться так же быстро, как на PlayStation 5, даже если DirectStorage отключен, что, как выяснилось, немного повышает производительность.