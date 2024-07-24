Стратегия про войну крыс, мышей, тараканов и ящериц Ratten Reich стартует в раннем доступе 9 августа

Разработчик Metall Adler Studio и издатель Crytivo Games сегодня объявили, что Ratten Reich выйдет в раннем доступе Steam 9 августа 2024 года и останется там примерно на 12–15 месяцев.

Текущая версия раннего доступа будет включать несколько уровней кампании и все основные механики. Хотя игра полностью играбельна, разработчики планируют добавить больше уровней и некоторые дополнительные механики, которые обогатят игровой процесс.

«Мы планируем усовершенствовать игровой процесс и добавить дополнительные уровни для кампании. Мы также планируем расширить игру, введя более сложные механики и усовершенствовать общий пользовательский опыт на основе отзывов сообщества в период раннего доступа».

Ratten Reich — это альтернативная стратегическая игра в реальном времени, в которой антропоморфные крысы, мыши, тараканы и ящерицы соревнуются за контроль над миром, используя оружие, вдохновленное Первой и Второй мировыми войнами, и реалистичную тактику.

Царская армия тараканов, ящериц, десятков стран под предводительством мышей под флагами великих Франкса и Ангула сразятся с мощью Крысиного рейха в союзе с ящерами, обитающими в стране восходящего солнца.