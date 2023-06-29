Ravenbound получила обновление 1.1, добавляющее новое дерево навыков, скрытые сокровища, улучшения баланса и другое ©

Roguelite с открытым миром Ravenbound от Systemic Reaction получила сегодня новый загружаемый контент вместе с последним обновлением контента 1.1. Дополнение Hammers of Ávalt, доступное бесплатно в Steam в течение ограниченного времени, представляет совершенно новый тип оружия-молот, дающий игрокам новые мощные способы убивать своих врагов. Кроме того, бесплатное обновление 1.1 содержит новое дерево навыков для развития, секреты, которые нужно раскрыть, а также ряд улучшений и исправлений ошибок для всех игроков. А с отменой требования Apex Connect игроки теперь могут впервые испытать фэнтезийный открытый мир Ravenbound в автономном режиме.

Первое платное дополнение для Ravenbound, «Hammers of Ávalt», представляет 13 молотов с различными способностями, а также шесть карт со специальными эффектами, чтобы игроки могли дополнительно настраивать свой арсенал. Начиная с сегодняшнего дня, игроки могут получить DLC «Молоты Авальта» бесплатно в Steam до 13 июля, после чего оно будет доступно по цене 3,99 доллара США.

Особенности обновления 1.1

Играйте онлайн или офлайн: ранее обязательное требование Ravenbound Apex Connect было удалено! Теперь игроки могут впервые испытать игру как онлайн, так и офлайн.

Новое дерево навыков: игроки теперь могут зарабатывать очки дерева навыков, чтобы разблокировать перки и другие навыки, что позволяет значительно прогрессировать с каждым прохождением.

Новое скрытое сокровище: введены четыре новых варианта скрытых сокровищ, которые позволяют игрокам разблокировать монеты, здоровье, ману, благословения и уменьшить ненависть.

Боевой баланс: было внесено множество корректировок в силу и поведение врагов, чтобы еще больше сбалансировать сложность боя.

Этот новый контент дополняет множество пострелизных обновлений, добавленных с момента выхода игры ранее в этом году, включая капитальный ремонт системы ненависти, улучшения баланса и темпа игры, новые карты и увеличенное разнообразие карт, переработанное меню выбора судов и многочисленные исправления ошибок и улучшения качества жизни.