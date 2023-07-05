Филу Спенсеру понравилась Ravenlok - Разработчики поблагодарили босса Xbox за лестный отзыв ©

Фил Спенсер написал в своем Twitter, что в настоящее время он проходит Ravenlok и что это "еще одна успешная работа" независимой студии Cococumber, которая уже создала такие игры, как Riverbond, Echo Generation и Planet of the Eyes.

Команда уже нашла время, чтобы поблагодарить босса Xbox за признание в следующем сообщении в Twitter:

Мы ценим это, Фил, большое спасибо за оценку Ravenlok. Мы также благодарны за то, что являемся частью IDXbox и Xbox Game Pass. Давайте выпьем за еще больше отличных игр!" - написала команда Cococumber.

В мае студия Cococumber сообщила, что в Ravenlok уже сыграли более 250 000 человек, превзойдя ожидания компании. Игра, дебютировавшая на XOne, XSX и PC 4 мая, с момента запуска была доступна на Xbox Game Pass.