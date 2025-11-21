Состоялся релиз бесплатного шутера Ravenous Horde - в нём можно сразиться с зомби в матчах на 64 участника

Студия Vector Interactive, реализуемая единственным разработчиком, выпустила многопользовательский шутер от первого лица Ravenous Horde. Проект распространяется бесплатно через цифровой магазин Steam. Пользователи могут поддержать автора, приобретя за 200 рублей специальный набор — он изменяет цвет никнейма игрока на фиолетовый.

Действие Ravenous Horde разворачивается в постапокалиптическом мире, где происходит асимметричное противостояние между двумя фракциями: отрядом Охотников и Ордой зомби. В одном матче могут одновременно участвовать до 64 игроков. Каждый участник вправе выбрать сторону конфликта: вступить в ряды Охотников, чья задача — выжить в условиях зомби‑апокалипсиса, либо присоединиться к Орде, стремящейся истребить всё живое. При этом игровой процесс допускает смену лояльности — в ходе матча игрок может перейти на сторону противника.

В игре реализована система прогрессии, позволяющая постепенно повышать уровень персонажа. По мере развития открываются новые виды оружия и снаряжения, а также более 50 различных перков. Эти перки существенно влияют на тактику ведения боя, давая возможность сконцентрироваться на агрессивных действиях, оборонительной стратегии или поддержке команды.

Разработчик акцентирует внимание на высокой реиграбельности проекта. Этому способствуют детально проработанные игровые карты, каждая из которых обладает уникальными особенностями. Дополнительную вариативность вносит система погодных условий — она меняет обстановку в каждом новом раунде, создавая неповторимые ситуации.

Игроки имеют возможность кастомизировать внешний облик своего Охотника. Примечательно, что выбранные элементы экипировки сохраняются и при трансформации персонажа в зомби — внешний вид остаётся узнаваемым независимо от выбранной фракции.

Особую динамику игровому процессу придаёт механика «Возвращение из мёртвых». Когда все Охотники погибают, система определяет игрока, набравшего максимальное количество очков за убийства и помощь союзникам. Этот участник возрождается в следующем раунде в качестве живого персонажа, получая шанс продолжить участие в противостоянии.