Кооперативный экшен-рогалик Ravenswatch добрался до консолей

Экшен-рогалик Ravenswatch, разработанный Passtech Games и изданный Nacon, стал доступен на PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, перенеся на новые платформы сочетание динамичного игрового процесса и атмосферы темного фэнтези.

Игроки могут погрузиться в мир, вдохновлённый сказками и легендами, выбирая из уникальных героев, таких как Алая Ведьма, Беовульф и Аладдин, каждый из которых обладает уникальными способностями и стилями игры. Трейлер предлагает взглянуть на кооперативную механику для четырёх игроков и напряжённые бои с врагами Кошмара.

Ravenswatch стремится предложить захватывающий вызов, сочетающий исследование, улучшения и высокую степень реиграбельности, теперь также на консолях.