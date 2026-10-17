Кооперативный экшен-рогалик Ravenswatch стал бесплатным в Steam на выходные

Разработчики кооперативного экшен-рогалика Ravenswatch объявили о бесплатных выходных в Steam. Акция стартовала 16 октября в 20:00 по московскому времени и продлится до 19 октября, 20:00 МСК.

В Ravenswatch игрокам предстоит сражаться с Кошмаром в мире, вдохновлённом сказками и легендами. В игре доступен целый набор героев с уникальными стилями боя: от свирепого оборотня до вора с волшебной лампой и кровожадного вампира. Проходить приключение можно в одиночку или в кооперативе с участием до четырёх игроков.

Для тех, кто захочет продолжить игру после бесплатных выходных, в Steam действует скидка 50% на Ravenswatch до 22 октября. Кроме того, разработчики предлагают бесплатно получить дополнение Romeo & Juliet с двумя героями, которые особенно эффективно сражаются в паре.