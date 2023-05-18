Обновление в раннем доступе Ravenswatch добавит Джеппетто из Пиноккио и другие функции позже в этом месяце ©

Passtech Games представила следующего героя, который присоединится к Ravenswatch, а также объявила дату выхода весеннего обновления раннего доступа Steam. Новым героем станет итальянский резчик по дереву и отец Пиноккио – Джеппетто.

Джеппетто нашел лучший способ компенсировать потерю руки. Отчасти рукопашный боец, отчасти герой дальнего боя, безумный изобретатель может призывать оживших марионеток, чтобы они сражались за него. Джеппетто уже немолод, и его новенькие творения готовы к бою!

Одной из сильных сторон плотника является его способность вступать в бой, принимая при этом минимум рисков. Вооруженный своим молотом и взрывчаткой, новый член Ravenswatch видит, что каждое из его умений способно взаимодействовать как с его врагами, так и с его творениями. Например, его атаки и боевые приемы могут быть обращены против его собственных марионеток, чтобы лечить их, защищать или отправлять в бой.

Наконец, большая слабость Джеппетто заключается в его большой зависимости от своих изобретений. Даже если герой сможет держаться подальше от опасности, ему часто придется подбираться к ней вплотную, чтобы манипулировать своими приспешниками.

Весеннее обновление, также известное как обновление Geppetto, выйдет 31 мая и будет содержать еще больше контента: