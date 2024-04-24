Ravenswatch получила обновление The Fall of Avalon и скидку -30% в связи с ним. Также была опубликована дорожная карта

Мир Ревери захвачен кошмарами, извращающими всё живое на своём пути. Вам предстоит применить свои навыки и силу героев, чтобы одолеть все порождения Кошмара. Только концентрация и совместное усилие позволят добраться до финала истории и одержать победу над этим злом.

Играть можно в одиночку или в компании 1–3 друзей.