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Ravenswatch 06.04.2023
Экшен, Инди, Вид сверху
6.9 34 оценки

Ravenswatch получила обновление The Fall of Avalon и скидку -30% в связи с ним. Также была опубликована дорожная карта

VovanVV1982
Новости

Обновление «The Fall of Avalon» теперь доступно в Steam. Это крупное обновление приносит третью главу Ravenswatch: Avalon, а также долгожданные пользовательские режимы игры.

Подробную информацию об обновлении Fall of Avalon можно найти в примечании к патчу ниже.

Passtech Games очень рада сообщить об этой новой вехе в разработке Ravenswatch в раннем доступе! Мы еще не закончили с ранним доступом, поскольку теперь команда сосредоточится на версии 1.0, что является большим шагом для игры и для нас! Вы можете ознакомиться с нашей обновленной дорожной картой ниже, чтобы получить более подробную информацию об этом.

Мы уже планируем и «после», включая поддержку Ravenswatch после запуска. Больше информации об этом по мере приближения к финальной версии.

Чтобы отпраздновать новое обновление, Ravenswatch также имеет скидку 30% в Steam.

Краткое содержание:

  • Глава 3 – Авалон: новая карта для изучения.
  • Новые враги и мини-боссы.
  • Кошмар Мастера Когтей.
  • Новый тематический квест: Помогите Моргану победить Дуллахана/Всадника без головы.
  • Пробежки теперь длятся более 60 минут.
  • Достигните 10-го уровня (и выше) в своих забегах, получите больше талантов и силы!
  • Улучшите свои ультимативные способности: 16 новых финальных талантов (по два на героя).
  • 8 новых стандартных талантов (по одному на героя).
  • Все стартовые таланты доступны на выбор в начале забега.
  • Рероллы!
  • Новые магические объекты и новая функция: Суперэффекты!
  • Переработанная система наград (Магазин Песочного человека, Гримуары монстров, экономика).
  • Пользовательские режимы игры: уберите таймер и многое другое!
  • И более...

Новая дорожная карта

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