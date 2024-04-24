Ravenswatch получила обновление The Fall of Avalon и скидку -30% в связи с ним. Также была опубликована дорожная карта

Обновление «The Fall of Avalon» теперь доступно в Steam. Это крупное обновление приносит третью главу Ravenswatch: Avalon, а также долгожданные пользовательские режимы игры.
Подробную информацию об обновлении Fall of Avalon можно найти в примечании к патчу ниже.
Passtech Games очень рада сообщить об этой новой вехе в разработке Ravenswatch в раннем доступе! Мы еще не закончили с ранним доступом, поскольку теперь команда сосредоточится на версии 1.0, что является большим шагом для игры и для нас! Вы можете ознакомиться с нашей обновленной дорожной картой ниже, чтобы получить более подробную информацию об этом.
Мы уже планируем и «после», включая поддержку Ravenswatch после запуска. Больше информации об этом по мере приближения к финальной версии.
Чтобы отпраздновать новое обновление, Ravenswatch также имеет скидку 30% в Steam.
Краткое содержание:
- Глава 3 – Авалон: новая карта для изучения.
- Новые враги и мини-боссы.
- Кошмар Мастера Когтей.
- Новый тематический квест: Помогите Моргану победить Дуллахана/Всадника без головы.
- Пробежки теперь длятся более 60 минут.
- Достигните 10-го уровня (и выше) в своих забегах, получите больше талантов и силы!
- Улучшите свои ультимативные способности: 16 новых финальных талантов (по два на героя).
- 8 новых стандартных талантов (по одному на героя).
- Все стартовые таланты доступны на выбор в начале забега.
- Рероллы!
- Новые магические объекты и новая функция: Суперэффекты!
- Переработанная система наград (Магазин Песочного человека, Гримуары монстров, экономика).
- Пользовательские режимы игры: уберите таймер и многое другое!
- И более...
Новая дорожная карта