Ravenswatch получила одно из самых необычных обновлений - в игру добавили поющих арф и бандитов

Студия Passtech Games выпустила бесплатное обновление Songs of Thieves для кооперативного рогалика Ravenswatch на PlayStation 5 и PlayStation 4. Апдейт уже доступен всем владельцам игры и добавляет новую фракцию врагов — воров, превративших мир Ревери в опасную сеть ловушек и засад.

Игроков ждут сокровищницы бандитов, проклятые комнаты, зеркальные залы и новый босс по имени Скупой Джек. Отдельного внимания заслуживают волшебные арфы: их мелодии способны как помочь команде, так и создать дополнительные проблемы прямо во время забега. Для Ravenswatch, которая и без того любит смешивать сказочную атмосферу с мрачным фэнтези, такое дополнение выглядит очень органично.

Кроме контента, разработчики наконец добавили функцию паузы в мультиплеере — мелочь, которую сообщество просило уже давно. На фоне многих современных рогаликов Ravenswatch продолжает приятно удивлять именно регулярными бесплатными обновлениями, а не попытками превратить каждое нововведение в отдельное DLC.