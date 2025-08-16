Бывший сотрудник Ubisoft рассказал, что работал над ремейком Rayman до его отмены в 2021 году

Начало 2020-х годов стало одним из самых сложных периодов для Ubisoft: компания приостановила несколько крупных проектов, уволила сотрудников и закрыла свои студии. Тем не менее, в Ubisoft есть много интересных идей, которые могли бы быть реализованы, среди которых — ремейк оригинальной игры Rayman.

Ремейк первой игры Rayman, известный под названиями «Rayman: Forever» и «The Story of Rayman», находился в стадии разработки в 2021 году, но в конечном итоге был отменён.

Прошло достаточно времени с тех пор, как мы в последний раз видели Rayman в полноценном релизе. Ремейк Rayman мог бы стать успешным проектом для Ubisoft в трудные времена, но, к сожалению, этого не произошло.

Фонг поделился, что работал над обновлением логотипа и главного экрана Rayman, придавая им современный вид. В рамках двух упомянутых проектов он разработал несколько вариантов логотипа для игры.

К сожалению, проект был отменён по неизвестным причинам. Можно предположить, что это решение стало следствием мер по сокращению расходов, так как 2021 год оказался не самым удачным для некогда известного французского издателя.

Тем не менее, печально видеть такое отношение к столь значимому интеллектуальному свойству, как Rayman. Новая аудитория, возможно, не знакома с Rayman, но это была первая флагманская франшиза Ubisoft, благодаря которой издатель добился сегодняшней популярности.

Rayman Legends вышла в 2013 году, и с тех пор фанаты с нетерпением ждут новой части. К счастью, Ubisoft ведёт переговоры о создании новой игры, что подтвердил сам издатель.

Если бы проект не был отменён, то до релиза новой игры прошло бы ещё несколько лет, и можно было бы наслаждаться ремейком Rayman.