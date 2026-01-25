Культовый платформер Rayman готовится к юбилейному релизу на PS5 и Switch

Ubisoft готовит специальное издание в честь 30-летия культового платформера Rayman, и игра уже прошла классификацию в Австралии. Ожидается, что новый релиз выйдет на современных консолях — PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Классическая серия Rayman, известная своими яркими приключенческими платформерами, впервые появилась в 1995 году на PC, PlayStation, Sega Saturn и Atari Jaguar. Сегодня франшиза больше ассоциируется с Rabbids, но оригинальная игра оставила глубокий след в жанре.

По информации инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft работает сразу над двумя проектами серии Rayman: один из них, под кодовым названием «Steamboat», скорее всего является ремейком Rayman Legends, а другой проходит под названием «Iceman».

Австралийская классификация присвоила 30th Anniversary Edition рейтинг G, что означает пригодность для широкой аудитории. В описании отмечается лишь «очень мягкое насилие», которое не имеет серьёзного влияния на игроков.

Пока точная дата релиза не сообщается, но фанаты платформера могут готовиться к возвращению любимого героя на современные консоли с обновлённой графикой и, вероятно, новыми игровыми элементами.