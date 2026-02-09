Мишель Ансель подтвердил, что ремейк Rayman действительно находится в разработке

У Мишеля Анселя состоялось интервью с RetroGamer, в котором он подтвердил, что Ubisoft действительно работает над ремейком оригинальной Rayman 1995 года.

По словам Анселя, оригинальная игра до сих пор сохраняет свою увлекательность благодаря большому количеству контента и уникальному, хоть и сложному, игровому процессу, обусловленному техническими особенностями той эпохи.

Ансель отметил, что в обновленной версии будет использовано высокое разрешение, а также добавлены дополнительные контрольные точки и другие механизмы, упрощающие прохождение, чтобы сделать игру менее требовательной к навыкам современных игроков. Дата выхода ремейка на данный момент неизвестна.