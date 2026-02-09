Мишель Ансель подтвердил, что ремейк Rayman действительно находится в разработке

У Мишеля Анселя состоялось интервью с RetroGamer, в котором он подтвердил, что Ubisoft действительно работает над ремейком оригинальной Rayman 1995 года.
По словам Анселя, оригинальная игра до сих пор сохраняет свою увлекательность благодаря большому количеству контента и уникальному, хоть и сложному, игровому процессу, обусловленному техническими особенностями той эпохи.
Ансель отметил, что в обновленной версии будет использовано высокое разрешение, а также добавлены дополнительные контрольные точки и другие механизмы, упрощающие прохождение, чтобы сделать игру менее требовательной к навыкам современных игроков. Дата выхода ремейка на данный момент неизвестна.
зачем? есть же Rayman Legends. Графика там рисованая поэтому не устареет никогда. Давайте лучше новую часть
то набор мини игр, оригинальный концерт Рэйман 4 был в открытом мире, и кролики были агрессивные, предоставляли опасность, в лесах всяких нападали
Человек-луч?
Не все поймут, не многие вспомнят (отсылочку).
А Мишель не хотел бы вернуться к разработке Beyound Good and Evil 2?... -_-
Да они же понимают что игру как тогда они не сделают, они щас за что не возьмись получается дро*ильня с вышками, а вот глубины как тогда,"на завод попасть, блуждать по нему ,столько всяких событий, а потом выбраться на поверхность и выдохнуть, так сказать " У них так не получится, мало у кого сегодня такая атмосфера получается
первого концепта при чем
та неужели
Че там ремейкать, в 2д платформера (не, ремейкать конечно можно все что угодно, но зачем) это даже с финансовой точки зрения не выгодно, это же очень простенькая игра, даже игрулька