Rayman 25.12.1995
Аркада, Платформер
7.4 80 оценок

Мишель Ансель подтвердил, что ремейк Rayman действительно находится в разработке

AceTheKing AceTheKing

У Мишеля Анселя состоялось интервью с RetroGamer, в котором он подтвердил, что Ubisoft действительно работает над ремейком оригинальной Rayman 1995 года.

По словам Анселя, оригинальная игра до сих пор сохраняет свою увлекательность благодаря большому количеству контента и уникальному, хоть и сложному, игровому процессу, обусловленному техническими особенностями той эпохи.

Ансель отметил, что в обновленной версии будет использовано высокое разрешение, а также добавлены дополнительные контрольные точки и другие механизмы, упрощающие прохождение, чтобы сделать игру менее требовательной к навыкам современных игроков. Дата выхода ремейка на данный момент неизвестна.

Rayman
25.12.1995
IGotAPoison

зачем? есть же Rayman Legends. Графика там рисованая поэтому не устареет никогда. Давайте лучше новую часть

6
ConciseYu

то набор мини игр, оригинальный концерт Рэйман 4 был в открытом мире, и кролики были агрессивные, предоставляли опасность, в лесах всяких нападали

FairUlu

Человек-луч?

Не все поймут, не многие вспомнят (отсылочку).

2
HiopsNerevar

А Мишель не хотел бы вернуться к разработке Beyound Good and Evil 2?... -_-

1
vertehwost

Да они же понимают что игру как тогда они не сделают, они щас за что не возьмись получается дро*ильня с вышками, а вот глубины как тогда,"на завод попасть, блуждать по нему ,столько всяких событий, а потом выбраться на поверхность и выдохнуть, так сказать " У них так не получится, мало у кого сегодня такая атмосфера получается

ConciseYu

первого концепта при чем

ConciseYu

та неужели

vertehwost

Че там ремейкать, в 2д платформера (не, ремейкать конечно можно все что угодно, но зачем) это даже с финансовой точки зрения не выгодно, это же очень простенькая игра, даже игрулька