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Rayman 1995 г.
Аркада, Платформер
7.9 66 оценок

Слух: бывшая команда Prince of Persia: The Lost Crown поработает над ремейком Rayman и новой Ghost Recon

butcher69
Новости

По информации надежного Тома Хендерсона, разработчики игры Prince of Persia: The Lost Crown в Ubisoft Montpellier переключились на три новых проекта, среди которых — ремейк Rayman. Важные моменты о текущей ситуации:

  1. В мае 2024 года было решено отказаться от сиквела The Lost Crown, так как игра не оправдала ожиданий. Ubisoft рассчитывала на миллионы проданных копий, как у лидеров жанра метроидваний, однако на момент публикации игра разошлась тиражом лишь около миллиона копий.
  2. Основная часть команды перешла на разработку Beyond Good and Evil 2, возрожденного в 2017 году проекта, который всё ещё далек от выхода. Некоторая часть сотрудников также работает над Project Ovr, новой игрой в серии Ghost Recon.
  3. Ремейк Rayman, кодовое название Project Steambot, разрабатывается студией Ubisoft Milan. Хотя проект вызывает смешанные реакции внутри компании, создатель оригинала, Мишель Ансель, выступает консультантом.
  4. Prince of Persia: The Lost Crown имела относительно простой процесс разработки, что выделяло её на фоне других проектов Ubisoft. Однако завышенные ожидания компании снова привели к неудаче, мешая реализовать амбициозные идеи команды.

Таким образом, Ubisoft Montpellier сосредоточилась на нескольких крупных проектах, оставив неудачи The Lost Crown позади, с акцентом на возрождение известных франшиз.

7
5
Rayman
1995 г.
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ZNGRU

Да лучше бы ремейк DRIVER сделали.

1
OPen man

когда там уже эта компания закроется.

0
AlexFoRestor

Poh

0
erba05

пускай это будут ремейки гост рекон адванццед варфайтер 1 и 2 часть))

0
Чизбургер

тот случай, когда все равно слух это или не слух

-2