Слух: бывшая команда Prince of Persia: The Lost Crown поработает над ремейком Rayman и новой Ghost Recon

По информации надежного Тома Хендерсона, разработчики игры Prince of Persia: The Lost Crown в Ubisoft Montpellier переключились на три новых проекта, среди которых — ремейк Rayman. Важные моменты о текущей ситуации:

В мае 2024 года было решено отказаться от сиквела The Lost Crown, так как игра не оправдала ожиданий. Ubisoft рассчитывала на миллионы проданных копий, как у лидеров жанра метроидваний, однако на момент публикации игра разошлась тиражом лишь около миллиона копий. Основная часть команды перешла на разработку Beyond Good and Evil 2, возрожденного в 2017 году проекта, который всё ещё далек от выхода. Некоторая часть сотрудников также работает над Project Ovr, новой игрой в серии Ghost Recon. Ремейк Rayman, кодовое название Project Steambot, разрабатывается студией Ubisoft Milan. Хотя проект вызывает смешанные реакции внутри компании, создатель оригинала, Мишель Ансель, выступает консультантом. Prince of Persia: The Lost Crown имела относительно простой процесс разработки, что выделяло её на фоне других проектов Ubisoft. Однако завышенные ожидания компании снова привели к неудаче, мешая реализовать амбициозные идеи команды.

Таким образом, Ubisoft Montpellier сосредоточилась на нескольких крупных проектах, оставив неудачи The Lost Crown позади, с акцентом на возрождение известных франшиз.