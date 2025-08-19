Слух: Ubisoft готовит два новых проекта Rayman и может показать их на Gamescom 2025

По данным испанского инсайдера Nash Weedle, компания Ubisoft может приберечь крупный анонс для Gamescom 2025 в Кёльне. Сообщается, что издательство планирует провести закрытый показ новой игры из культовой франшизы для ограниченного круга лиц.

Согласно полученной информации, в настоящее время в студиях Ubisoft ведутся работы сразу над двумя проектами, связанными с серией Rayman. Кроме того, компания якобы рассматривает возможность выпуска тематического сборника.

Что касается игрового процесса, инсайдер утверждает, что разработчики экспериментируют с гибридной формой: они пытаются совместить трёхмерный геймплей с узнаваемым двумерным художественным стилем, который принёс популярность играм Rayman Origins и Rayman Legends. Именно прототип или концепт такого проекта, по словам Weedle, могут продемонстрировать за закрытыми дверьми в рамках немецкой игровой выставки.

Однако к этой информации стоит относиться с определённой долей скепсиса. Хотя Nash Weedle и не был замечен в откровенно ложных сливах с играми Ubisoft, его источники не всегда оказываются стопроцентно достоверными.