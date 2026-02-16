Ubisoft ответила на баг с сохранениями в Rayman 30th Anniversary Edition и запутала игроков заявлением о поддержке

Компания Ubisoft оказалась в центре обсуждения после сообщений о проблеме с сохранениями в Rayman 30th Anniversary Edition. Игроки обнаружили, что в версиях классической игры для Atari Jaguar и MS-DOS прогресс не сохраняется — при перезапуске данные полностью исчезают.

О проблеме стало известно благодаря пользователю Reddit, который обратился в службу поддержки издателя. В ответе поддержки говорилось, что пострелизная поддержка проекта завершена, а команда разработки переключилась на другие проекты. В письме также уточнялось, что новых обновлений для сборника не планируется, поэтому баг, вероятно, останется нерешённым. Тикет пользователя был закрыт без дальнейших действий.

Ситуация вызвала волну недовольства в сообществе, поскольку юбилейное издание позиционировалось как ностальгический подарок поклонникам серии, позволяющий вернуться к истокам франшизы. Для многих отсутствие корректной системы сохранений делает прохождение классических версий практически невозможным без прохождения за один сеанс.

Позднее появилась дополнительная информация: один из сотрудников Ubisoft на Reddit заявил, что пострелизная поддержка всё же не завершена. Однако точных сроков возможного исправления ошибки названо не было, что оставляет игроков в неопределённости.

На данный момент компания официально не выпускала отдельного публичного заявления о статусе исправления. Владельцам сборника остаётся ждать уточнений или потенциального патча, который сможет восстановить корректную работу сохранений в проблемных версиях игры.