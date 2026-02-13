Ubisoft выпустила сборник ремастеров Rayman: 30th Anniversary Edition

В рамках презентации State of Play компания Ubisoft анонсировала и выпустила Rayman: 30th Anniversary Edition.

Вопреки ожиданиям полноценного ремейка, игроки получили лишь коллекцию ремастеров, посвященную оригинальной игре 1995 года. В состав издания вошли пять версий классического платформера для различных платформ: PlayStation, Atari Jaguar, MS-DOS, Game Boy Color и Game Boy Advance.

Главным бонусом для коллекционеров и историков жанра стал ранее недоступный и считавшийся утерянным прототип порта для SNES, демонстрирующий ранние этапы разработки героя . Дополнительно сборник включает 120 уровней из наборов Rayman`s New Levels, Rayman 60 Levels и Rayman by His Fans.

Что касается технических улучшений, переиздание получило слегка обновленную графику, адаптированную под современные разрешения. Из геймплейных нововведений добавлены функция перемотки времени до 60 секунд, режим неуязвимости, бесконечные жизни и возможность мгновенного открытия уровней. Отдельным дополнением идет более чем 50-минутный интерактивный документальный фильм с интервью разработчиков, редкими концепт-артами и ранними набросками.

Стоимость цифрового издания составляет $20. Релиз физической версии ожидается в июне 2026 года в отдельных регионах. Сборник вышел на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.