Классический платформер Rayman 2 выходит в Nintendo Switch Online

Легендарный Rayman 2: The Great Escape, один из самых известных 3D-платформеров эпохи Dreamcast и Nintendo 64, добирается и до Nintendo Switch Online. Игра станет доступна подписчикам пакета Switch Online + Expansion Pack 17 декабря — спустя 26 лет и множество переизданий на самых разных платформах.

Вместе с Rayman 2 в библиотеку классики N64 также добавят Tonic Trouble — ещё один проект от создателя серии Майкла Анселя. Оба ретро-хита будут доступны без дополнительной платы, позволив владельцам Switch погрузиться в праздничную дозу ностальгии.