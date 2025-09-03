Моддеры работают над ремейком Rayman 2: The Great Escape - уже доступна демо-версия

Команда моддеров New Dawn Games представила Rayman 2: Redreamed - фанатский ремейк трёхмерного платформера Rayman 2: The Great Escape, выпущенного компанией Ubisoft в 1999 году.

New Dawn Games выпустила демо-версию проекта, которая представляет собой вертикальный срез полной версии ремейка и включает в себя весь уровень "Поляна фей", а также небольшую полосу препятствий, демонстрирующую некоторые приёмы Рэймана. Демо-версия уже доступна для скачивания.

Примечательно, что вчера другой моддер выпустил фанатский ремейк Rayman 3:

Дата выхода полной версии Rayman 2: Redreamed на данный момент неизвестна.