Моддер выпустил полноценный ремейк Rayman 3: Hoodlum Havoc на Unreal Engine 5

В то время как компания Ubisoft сегодня официально анонсировала новую часть Rayman, пользователь Marked as Unreal выпустил для фанатов франшизы не менее крутой подарок: полноценный ремейк Rayman 3: Hoodlum Havoc на движке Unreal Engine 5.

Rayman 3 Havoc Reiginited распространяется абсолютно бесплатно и включает в себя улучшенную графику и текстуры, современное управление, а так же ряд других улучшений, которые заметно обновляют классику 2003 года.

Автор проекта, разрабатывавший его в течение двух лет, подчеркивает, что работа над ремейком велась исключительно из преданности франшизе и стала для него ценным опытом освоения Unreal Engine 5. Он тщательно воссоздал оригинальный геймплей, визуальный стиль и атмосферу Rayman 3, сохранив всё, за что игру полюбили фанаты франшизы.

Разработчик планирует и дальше продолжать дорабатывать проект, а в будущем выложит все файлы игры в открытый доступ - это позволит сообществу моддеров использовать ассеты для создания собственных модификаций.