Появились редкие кадры прототипа Rayman 3: Hoodlum Havoc

Фанаты серии Rayman получили неожиданный подарок: геймплейный программист Rayman 3: Hoodlum Havoc, Ян Массон, опубликовал в сети ранее неизвестные кадры прототипа игры. Видео, найденное в его личных архивах, демонстрирует уровни и элементы, которые не попали в финальную версию проекта.

На ролике Рэйман сохраняет дизайн из Rayman 2, а не обновленный стиль, который использовался во всех последующих играх серии. Среди показанных сцен — интенсивный подводный уровень, погони с существом, напоминающим гориллу, а также участки, которые могли бы расширить популярные локации вроде The Summit Beyond The Clouds. В одном из эпизодов показана ранняя версия вступительного полета, где Мерфи переносит Рэймана, держась за его волосы.

Несмотря на значительные отличия, часть сцен прототипа узнаваема: в финальной версии игры сохранились отдельные босс-битвы и знакомые элементы уровней. В целом видео подтверждает, что Rayman 3 изначально задумывался в более визуально классическом стиле, но с характерным для третьей части разнообразием и необычными сетплисами.

Появление этих кадров дает уникальный взгляд на процесс разработки и показывает, насколько сильно финальная версия Rayman 3 отличалась от первоначальных идей. Это также напоминает, что даже культовые игры проходят через множество экспериментов, прежде чем становятся теми, которые мы помним.