Состоялся релиз Rayman 3 HD Recompiled - нативного ПК-порта платформера с Xbox 360 на базе статической рекомпиляции

Энгин Окан Четин под псевдонимом MysteriousAeon представил публичную версию Rayman 3 HD Recompiled под номером 1.0.1. Проект представляет собой нативный порт консольного переиздания 2012 года с Xbox 360 для операционных систем Windows 10 и 11. Для запуска игры не требуется эмулятор, так как оригинальный машинный код был статически перекомпилирован для прямого исполнения на процессорах архитектуры x64 и графическом API Direct3D 12.

Создатель порта рассказал, что толчком к масштабной работе послужило желание познакомить с платформером супругу и добавить фанатскую локализацию.

Rayman 3 была одной из любимых игр детства, и захотелось познакомить с ней жену. Хотелось дать возможность поиграть на турецком языке, поэтому началась работа над реализацией этой задумки. То, что начиналось как личный проект, со временем переросло в нативный ПК-порт HD-версии для Xbox 360.- Энгин Окан Четин, автор проекта

Релиз не содержит защищенных авторским правом игровых файлов и распространяется в виде открытого исходного кода и готового установщика. Для подготовки рабочей сборки требуется предоставить оригинальный файл цифровой версии Rayman 3 HD для Xbox Live Arcade с идентификатором 5841123F без обновлений, извлеченный с консоли Xbox 360. Инсталлятор считывает данные без изменения оригинального пакета и собирает рабочую версию, занимающую на диске около 2.3 ГБ.

В проект интегрированы 3 профиля графики: Vanilla, HD+ и Custom. Базовый вариант Vanilla сохраняет визуальный ряд ремастера с Xbox 360 с необходимыми исправлениями совместимости для ПК. Профиль HD+ дополнительно исправляет графические дефекты консольного переиздания, включая текстурные ошибки статуи Робо-пирата и отображение неба на некоторых локациях, а режим Custom дает возможность настраивать отдельные графические исправления вручную.

Управление рассчитано как на геймпады с раскладкой Xbox 360, так и на клавиатуру с 2 вариантами настроек: современной связкой клавиш WASD и раскладкой из ПК-релиза 2003 года со стрелками. Для контроллеров DualSense от PlayStation 5 разработчик добавил динамическую подсветку, реагирующую на локацию и подобранные бонусы, а также поддержку адаптивного курка R2 с регулировкой сопротивления от 0% до 100%.

Порт получил встроенную систему отслеживания достижений без привязки к сервису Xbox Live, поддержку статуса активности в Discord и отдельное меню для установки модификаций. Через встроенный менеджер можно подключать пользовательские текстуры, шрифты, субтитры для озвученных реплик во время геймплея и турецкий перевод, созданный автором.

Техническая основа разработки опирается на наработки сообщества, включая комплект ReXGlue SDK, наработки эмулятора Xenia и смежные проекты статической рекомпиляции XenonRecomp и Unleashed Recompiled. Автор подтвердил прохождение сборки 1.0.1 от начала до конца, однако упомянул о редких сбоях звука и возможных ограничениях совместимости на некоторых видеокартах, которые предстоит устранить в будущих обновлениях.