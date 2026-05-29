Инсайдер раскрыл цену и новые детали Rayman Legends Retold

Надёжный инсайдер billbil-kun поделился новыми подробностями о Rayman Legends Retold — ремейке Rayman Legends, который Ubisoft пока официально не анонсировала.
Согласно информации источника, игра выйдет 1 октября 2026 года на всех заявленных платформах. Стоимость проекта в США составит $39,99.
Также сообщается, что Rayman Legends Retold получит физическое издание, однако оно будет доступно только для PS5 и Nintendo Switch 2. Помимо стандартной версии, Ubisoft якобы готовит и Launch Edition с дополнительными бонусами.
По данным billbil-kun, разработкой ремейка занимается Ubisoft Montpellier — именно эта студия создавала оригинальные Rayman Legends и Rayman Origins.
Одним из главных нововведений станет полноценный онлайн-кооператив на четырёх игроков. В оригинальной игре мультиплеер был ограничен локальным режимом.
Инсайдер также утверждает, что официальный анонс Rayman Legends Retold может состояться уже 2 июня — предположительно за несколько часов до презентации PlayStation State of Play. В этот же день, по слухам, откроют предзаказы игры.
Ранее в сети уже заметили новый логотип проекта, который подтвердил название Rayman Legends Retold.
Нафига а главное зачем, она и так офигительно выглядит, не понимаю я убейсофт.
Как будто это все чисто ради онлайн-коопа и все
4к 120 фпс будет на консолях? если нет то и даром не надо