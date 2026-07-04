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Rayman Legends 30.08.2013
Экшен, Адвенчура, Аркада, Платформер, Юмор
8.9 777 оценок

Коллекционное издание Rayman Legends Retold будут продавать только один день

IKarasik IKarasik

Ubisoft объявила, что специальное стартовое издание Rayman Legends Retold будет продаваться всего один день и в ограниченном количестве, что сразу сделало его потенциальным коллекционным редким выпуском.

Речь идёт не о базовой версии игры, а именно о Launch Edition — расширенном физическом издании с дополнительными материалами. В него входят уникальная коробка, карта мира Glade of Dreams, набор литографий и эксклюзивный косметический контент.

Компания уточняет, что обычная версия игры будет распространяться стандартно, без ограничений по времени продаж. Однако именно стартовое издание позиционируется как временное предложение, доступное только в день релиза.

Такой формат фактически превращает Launch Edition в лимитированный коллекционный товар с искусственно коротким окном доступности. На фоне этого интерес к физическим копиям игры может резко вырасти ещё до официального выхода.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Fyrix

В чудо стране не купишь или просить знакомого за бугром, надеятся что доставка пройдёт гладко. Короче печалька. Хотелось бы в коллекцию.

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Dunovo

😂😂😂😂🤌🤮