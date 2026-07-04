Коллекционное издание Rayman Legends Retold будут продавать только один день

Ubisoft объявила, что специальное стартовое издание Rayman Legends Retold будет продаваться всего один день и в ограниченном количестве, что сразу сделало его потенциальным коллекционным редким выпуском.

Речь идёт не о базовой версии игры, а именно о Launch Edition — расширенном физическом издании с дополнительными материалами. В него входят уникальная коробка, карта мира Glade of Dreams, набор литографий и эксклюзивный косметический контент.

Компания уточняет, что обычная версия игры будет распространяться стандартно, без ограничений по времени продаж. Однако именно стартовое издание позиционируется как временное предложение, доступное только в день релиза.

Такой формат фактически превращает Launch Edition в лимитированный коллекционный товар с искусственно коротким окном доступности. На фоне этого интерес к физическим копиям игры может резко вырасти ещё до официального выхода.