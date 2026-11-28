Физическое стартовое издание Rayman Legends Retold закончилось у многих крупных розничных продавцов ещё до официального выхода игры. Об этом сообщила официальная страница Rayman в соцсетях, поблагодарив поклонников за поддержку и пообещав организовать дополнительные поставки там, где это будет возможно.

Пока рано говорить о полноценном коммерческом успехе переиздания, однако такой интерес ещё до релиза выглядит обнадёживающим для будущего серии. Ubisoft неоднократно давала понять, что дальнейшая судьба Rayman зависит от того, насколько хорошо Legends Retold покажет себя. В частности, успех проекта может открыть дорогу к разработке полноценной четвёртой части.

При этом одних продаж будет недостаточно: продюсер серии Луик Гунон ранее отмечал, что компания также будет учитывать реакцию сообщества. Поэтому важны не только покупки, но и то, как игроки встретят обновлённую версию приключений Рэймана.

Интерес к Legends Retold может объясняться и активной рекламной кампанией к 30-летию серии, а также доступной ценой и включённой в комплект улучшенной версией Rayman Origins. Игра должна выйти уже на следующей неделе.