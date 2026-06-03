Rayman Legends Retold официально анонсирована: Ubisoft не ограничилась ремастером и заметно расширила классику

После нескольких недель слухов Ubisoft официально представила Rayman Legends Retold. Обновлённая версия знаменитого платформера выйдет 1 октября 2026 года и предложит не только улучшенную графику, но и новый контент, который заметно расширяет оригинальную игру.

Судя по анонсу, Retold станет гораздо более масштабным проектом, чем обычный ремастер. Игроков ждёт полностью переработанная визуальная составляющая с использованием 3D-графики, новый сюжет, загадочное царство в Поляне Грёз, дополнительные музыкальные уровни и расширенный саундтрек. Также в игру добавят полёты на драконах и обновлённый режим Kung Foot, который был одним из самых популярных развлечений в оригинале.

При этом основа остаётся знакомой: динамичный платформинг, кооператив до четырёх игроков на одном устройстве и фирменный стиль серии никуда не исчезли. Такой подход выглядит особенно интересным на фоне современных ремастеров, которые зачастую ограничиваются повышением разрешения и небольшими техническими улучшениями.

Наиболее любопытным выглядит именно стремление Ubisoft переосмыслить игру, а не просто переиздать её для новой аудитории. Rayman Legends давно считается одной из лучших платформенных игр своего поколения, поэтому любое серьёзное вмешательство в её формулу выглядит рискованным шагом. Однако первые подробности показывают, что разработчики делают ставку на развитие идеи, а не на простую ностальгию.

Пока официальный список платформ не раскрыт, но дополнительные подробности ожидаются в ближайшее время. Уже сейчас можно сказать, что возвращение Рэймана выглядит одним из самых заметных анонсов для поклонников жанра платформеров и самой франшизы, которая долгое время оставалась в тени других проектов Ubisoft.