Rayman Legends Retold от Ubisoft будет защищена Denuvo на релизе

Rayman Legends Retold от Ubisoft будет защищён системой Denuvo Anti-Tamper на ПК-версии игры. Информация появилась в карточке проекта Steram.

Rayman Legends Retold представляет собой масштабное переосмысление оригинальной игры Rayman Legends. Проект включает обновлённую визуальную составляющую, переработанные уровни, а также новые элементы геймплея, включая дополнительные 3D-секции и расширенные сюжетные вставки.

Кроме того, игра будет поставляться в комплекте с Rayman Origins: Enhanced Edition — ремастером оригинальной Rayman Origins с улучшенной графикой, поддержкой 4K и 60 FPS, а также доработанными элементами управления и качеством жизни.

Согласно опубликованной информации, релиз Rayman Legends Retold запланирован на 1 октября 2026 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Игра будет распространяться по цене около 40 долларов, а также предложит локальный кооператив до четырёх игроков.