ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Rayman Legends 30.08.2013
Экшен, Адвенчура, Аркада, Платформер, Юмор
8.9 768 оценок

Rayman Legends Retold от Ubisoft будет защищена Denuvo на релизе

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Rayman Legends Retold от Ubisoft будет защищён системой Denuvo Anti-Tamper на ПК-версии игры. Информация появилась в карточке проекта Steram.

Rayman Legends Retold представляет собой масштабное переосмысление оригинальной игры Rayman Legends. Проект включает обновлённую визуальную составляющую, переработанные уровни, а также новые элементы геймплея, включая дополнительные 3D-секции и расширенные сюжетные вставки.

Кроме того, игра будет поставляться в комплекте с Rayman Origins: Enhanced Edition — ремастером оригинальной Rayman Origins с улучшенной графикой, поддержкой 4K и 60 FPS, а также доработанными элементами управления и качеством жизни.

Согласно опубликованной информации, релиз Rayman Legends Retold запланирован на 1 октября 2026 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Игра будет распространяться по цене около 40 долларов, а также предложит локальный кооператив до четырёх игроков.

Индустрия
14
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Red Salamandra

"Никак вы, бл*ть, не научитесь" - философ, Геральт из Ривии

10
ZAUSA

Как так, ведь на PG запретили ставить Denuvo?!

5
agula98

Все правильно сделали, игры нужно покупать.Хорошо что последний кряк от войса разреверсили и денуву улучшили, теперь все не будет вам больше взломов

5
UralGames83Ru

Убей софт одним словом 😁🙈

2
Олег Шандер

Ничему их жизнь не учит. Наступают на одни и те же грабли

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ